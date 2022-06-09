Serenay Sarıkaya Paris'teki mücevher partisinde Priyanka Chopra ile bir araya geldi

Haberler - ntv.com.tr | 09.06.2022 - 12:04 - Son Güncelleme : 09.06.2022 - 12:14
Serenay Sarıkaya marka elçisi olduğu Fransız mücevher markası Bulgari’nin Paris'teki davet yemeğine katıldı.
Bulgari'nin Türkiye marka elçisi olan Sarıkaya, markanın global elçilerinden Hint asıllı oyuncu Priyanka Chopra ile beraber poz verdi.
Sarıkaya, davette Maison Valentino imzalı bir elbise giydi. Straplez kesim ince askılı bir elbise tercih eden oyuncu, dore renkte bir çanta tercih etti.
Bulgari’nin yeni koleksiyonu ‘Eden the Garden of Wonders of High Jewelry’ için düzenlenen etkinlik Paris’e giden oyuncu, sosyal medya hesabından birçok fotoğraf paylaştı.
Priyanka Chopra davette Robert Wun imzalı siyah bir elbise giydi. Büyük beyaz fırfır detaylarıyla dikkat çeken oyuncu, kombinini Bulgari imzalı mücevherlerle tamamladı.