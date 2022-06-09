Serenay Sarıkaya Paris'teki mücevher partisinde Priyanka Chopra ile bir araya geldi

Haberler - ntv.com.tr | 09.06.2022 - 12:04 - Son Güncelleme : 09.06.2022 - 12:14

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Fransız mücevher markasının elçisi olarak katıldığı davet yemeğinde Hint asıllı Amerikalı oyuncu Priyanka Chopra ile bir araya geldi. Mücevher markasının Türkiye elçisi olan oyuncu, sosyal medya hesabından katıldığı özel davete dair paylaşımda bulundu.

Serenay Sarıkaya Paris'teki mücevher partisinde Priyanka Chopra ile bir araya geldi - 1

marka elçisi olduğu Fransız mücevher markası Bulgari’nin Paris'teki davet yemeğine katıldı.

Serenay Sarıkaya Paris'teki mücevher partisinde Priyanka Chopra ile bir araya geldi - 2

CHOPRA İLE BİR ARAYA GELDİ

Bulgari'nin Türkiye marka elçisi olan Sarıkaya, markanın global elçilerinden Hint asıllı oyuncu Priyanka Chopra ile beraber poz verdi.

Serenay Sarıkaya Paris'teki mücevher partisinde Priyanka Chopra ile bir araya geldi - 3

Sarıkaya, davette Maison Valentino imzalı bir elbise giydi. Straplez kesim ince askılı bir elbise tercih eden oyuncu, dore renkte bir çanta tercih etti.

Serenay Sarıkaya Paris'teki mücevher partisinde Priyanka Chopra ile bir araya geldi - 4

Bulgari’nin yeni koleksiyonu ‘Eden the Garden of Wonders of High Jewelry’ için düzenlenen etkinlik Paris’e giden oyuncu, sosyal medya hesabından birçok fotoğraf paylaştı.

Serenay Sarıkaya Paris'teki mücevher partisinde Priyanka Chopra ile bir araya geldi - 5
Serenay Sarıkaya Paris'teki mücevher partisinde Priyanka Chopra ile bir araya geldi - 6

Priyanka Chopra davette Robert Wun imzalı siyah bir elbise giydi. Büyük beyaz fırfır detaylarıyla dikkat çeken oyuncu, kombinini Bulgari imzalı mücevherlerle tamamladı.

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