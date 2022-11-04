Serenay Sarıkaya'dan 'Şahmeran yükleniyor' pozları

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabında yeni projesi ‘Şahmeran’ dizisine göndermede bulunan paylaşımıyla dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya'dan 'Şahmeran yükleniyor' pozları - 1

Fi, Medcezir, Adanalı ve İkimizin Yerine gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Serenay Sarıkaya'dan 'Şahmeran yükleniyor' pozları - 2

Katıldığı bir etkinlikteki stiliyle dikkat çeken yıldız, paylaşımına “Yükleniyor... #sahmaran” notunu düştü.

Serenay Sarıkaya'dan 'Şahmeran yükleniyor' pozları - 3

İtalyan mücevher markası Bulgari'nin Türkiye elçisi olan oyuncu, gümüş renkli takılarını aynı renkteki yırtmaçlı mini eteği ile kombinledi.

Serenay Sarıkaya'dan 'Şahmeran yükleniyor' pozları - 4

Alice Müzikali'nde de rol alan oyuncu, Şahmeran dizisi ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Serenay Sarıkaya'dan 'Şahmeran yükleniyor' pozları - 5

Dijital bir platformda yayınlanacak olan dizide Sarıkaya'ya Burak Deniz eşlik edecek.

Serenay Sarıkaya'dan 'Şahmeran yükleniyor' pozları - 6

30 yaşındaki oyuncu son dönemde Umut Evirgen ve Cem Yılmaz ile yaşadığı birlikteliklerle gündeme gelmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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