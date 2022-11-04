Serenay Sarıkaya'dan 'Şahmeran yükleniyor' pozları

Fi, Medcezir, Adanalı ve İkimizin Yerine gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Katıldığı bir etkinlikteki stiliyle dikkat çeken yıldız, paylaşımına “Yükleniyor... #sahmaran” notunu düştü.
İtalyan mücevher markası Bulgari'nin Türkiye elçisi olan oyuncu, gümüş renkli takılarını aynı renkteki yırtmaçlı mini eteği ile kombinledi.
Alice Müzikali'nde de rol alan oyuncu, Şahmeran dizisi ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Dijital bir platformda yayınlanacak olan dizide Sarıkaya'ya Burak Deniz eşlik edecek.
30 yaşındaki oyuncu son dönemde Umut Evirgen ve Cem Yılmaz ile yaşadığı birlikteliklerle gündeme gelmişti.