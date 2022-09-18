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Serenay Sarıkaya'nın okula dönüş stili

Haberler - ntv.com.tr | 18.09.2022 - 10:46 - Son Güncelleme : 18.09.2022 - 10:56

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya katıldığı bir etkinlikteki ‘okula dönüş stiliyle’ dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya'nın okula dönüş stili - 1

Medcezir, Fi ve İkimizin Yerine gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu , katıldığı sanat etkinliğindeki tarzıyla gündem oldu.

Serenay Sarıkaya'nın okula dönüş stili - 2

Gün batımına karşı poz veren oyuncunun görünümü 'okula dönüş' stiline benzetildi.

Serenay Sarıkaya'nın okula dönüş stili - 3

Ceket, gömlek, kravat ve etek kombininden oluşan stilini gözlükle tamamlayan oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Serenay Sarıkaya'nın okula dönüş stili - 4

Klasik kırmızı rujundan vazgeçmeyen 30 yaşındaki yıldız, diz altı çorabı ve yüksek taban loafer'ı ile şık bir stil yakaladı.

Serenay Sarıkaya'nın okula dönüş stili - 5

Şahmeran dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, 3 sezondur devam eden 'Alice' müzikalinde rol alıyor.

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