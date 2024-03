2010, maNga We Could Be The Same



Sertab Erener'in ardından en iyi dereceyi alan grup 2. oldu.



2012, Can Bonomo Love Me Back



Türkiye’nin son kez katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’nda Can Bonomo ‘Love Me Back’ adlı şarkıyla 112 puan alarak 7’nci oldu.