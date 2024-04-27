Shakira: Aşka olan inancımı kaybetmedim
Futbolcu Gerard Pique ile ilişkisini sonlandıran Shakira aşk hayatı hakkında konuştu. Şarkıcı, “İçten içe her zaman bir eşe sahip olmanın hayatımdaki en önemli şey olduğunu düşünürdüm" dedi.
12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Shakira, The Times'a verdiği röportajda "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için, o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım" ifadelerini kullanmıştı.
Yeni albümünün tanıtımı için röportaj veren Shakira, kendisini aldatan Pique hakkında sık sık açıklamalarda bulunuyor.