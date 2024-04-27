Shakira: Aşka olan inancımı kaybetmedim

Shakira "Oscar Wilde, arkadaşlığın sevginin en saf biçimi olduğunu söylemiş ve bence bu doğru. Daha uzun sürüyor, en azından benim tecrübelerime göre. İlişkim 12 yıl sürdü ama arkadaşlarım bir ömür boyu orada olacak. Zorluklar geldiğinde, işte o zaman arkadaşlığın gerçekten ne kadar önemli olduğunu öğrendim" diye konuştu.

Shakira, "her zaman dört kişilik bir aileye sahip olmanın hayalini kurduğunu" ekleyerek, ayrılıktan sonra hayatın zor olduğunu söyledi.

"Nasıl hayatta kalacağımızı, bunu nasıl başaracağımızı merak ediyordum" diyen şarkıcı, oğullarıyla "oldukça iyi bir dinamik" geliştirdiklerini söyledi.