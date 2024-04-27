Shakira: Aşka olan inancımı kaybetmedim

Futbolcu Gerard Pique ile ilişkisini sonlandıran Shakira aşk hayatı hakkında konuştu. Şarkıcı, “İçten içe her zaman bir eşe sahip olmanın hayatımdaki en önemli şey olduğunu düşünürdüm" dedi.

Shakira: Aşka olan inancımı kaybetmedim - 1

12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Shakira, The Times'a verdiği röportajda "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için, o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni albümünün tanıtımı için röportaj veren Shakira, kendisini aldatan Pique hakkında sık sık açıklamalarda bulunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Shakira: Aşka olan inancımı kaybetmedim - 2

"BABAM GİBİ BİR ADAM ARIYORDUM"

Marie Clare dergisine konuşan 47 yaşındaki şarkıcı, “İçten içe her zaman bir eşe sahip olmanın hayatımdaki en önemli şey olduğunu düşünürdüm. Çocuk sahibi olacağım ve sonra sonsuza dek birlikte olmak için planlar yapacağım, babam gibi bir adam arıyordum" dedi.

Shakira: Aşka olan inancımı kaybetmedim - 3

“AŞKA İNANMADIĞIMI SÖYLEYEMEM"

Şarkıcı, “Bunun için birçok fedakarlık yaptım. Sadıktım. Ancak bazen işler planlandığı gibi gitmez ve yoluna devam edersin" ifadelerini kullandı.

Aşka olan inancını kaybetmediğini belirten şarkıcı, “Aşka inanmadığımı söyleyemem çünkü 50 yıl sonra annemle babamı görüyorum; birbirlerinin gözlerinin içine bakıp el ele tutuştuklarını ve birbirlerinden bir gün bile ayrı yaşayamayacaklarını. Aşka tanık oldum ama ben o kadar şanslı olamadım” dedi.

Shakira: Aşka olan inancımı kaybetmedim - 4

Shakira "Oscar Wilde, arkadaşlığın sevginin en saf biçimi olduğunu söylemiş ve bence bu doğru. Daha uzun sürüyor, en azından benim tecrübelerime göre. İlişkim 12 yıl sürdü ama arkadaşlarım bir ömür boyu orada olacak. Zorluklar geldiğinde, işte o zaman arkadaşlığın gerçekten ne kadar önemli olduğunu öğrendim" diye konuştu.

Shakira, "her zaman dört kişilik bir aileye sahip olmanın hayalini kurduğunu" ekleyerek, ayrılıktan sonra hayatın zor olduğunu söyledi.

"Nasıl hayatta kalacağımızı, bunu nasıl başaracağımızı merak ediyordum" diyen şarkıcı, oğullarıyla "oldukça iyi bir dinamik" geliştirdiklerini söyledi.

Shakira: Aşka olan inancımı kaybetmedim - 5

KLİBİNDE OYNATTIĞI MODELLE AŞK YAŞIYOR

7 yıl sonra ilk kez albüm çıkaran Latin şarkıcı, albümüne "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kadınlar Ağlamıyor) adını verdi ve albümden "Punteria" adlı şarkıya klip çekti.

Shakira'nın klibinde oynattığı aktör Lucien Laviscount'la yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Emily in Paris dizisiyle yıldızı parlayan 31 yaşındaki oyuncu, klipte Shakira ile oldukça samimi sahnelerde yer almıştı.

Bu görüntüler ikilinin aşk yaşadığına dair söylentilere sebep olmuştu. Çift daha sonra New York'ta bir restoranda yemek yerken görüntülendi. Shakira'ya yakın kaynaklar, ikilinin birlikte olduğunu doğruladı. Ancak Shakira'nın yakın arkadaşları, Gerard Pique tarafından aldatılan ve zor günler yaşayan 47 yaşındaki şarkıcının kalbinin kırılmasından korkuyor.

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