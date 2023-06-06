Shakira ile Lewis Hamilton aşk mı yaşıyor?

Pique ile ilişkisi, genç bir kadın yüzünden aldatılarak sona eren Shakira "Bir kadının, kendini bir erkekle tamamlayabileceğine inandım. Ayrıca çocukların anne ve babalarıyla birlikte aynı çatı altında olduğunu hayal ettim. Hayatta bütün düşlerinizi gerçekleştiremezsiniz. Ama hayat bunu da telafi edecek olanaklar sunar" demişti. Shakira, sahip olduğu iki oğlunun da hayatın, yolunda gitmeyen bazı şeyler için kendisine sunduğu bir telafi olduğunu sözlerine eklemişti.