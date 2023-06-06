Shakira ile Lewis Hamilton aşk mı yaşıyor?

Ünlü şarkıcı Shakira ve Formula 1 yarışçısı Lewis Hamilton arasında aşk mı başladı. İkilinin hafta sonu Barcelona'da yapılan F1 yarışının ardından birkaç arkadaşıyla birlikte akşam yemeğinde görülmesi, ilişki söylentilerini güçlendirdi.
38 yaşındaki Lewis'in ikinci olduğu yarış sonrası, aralarında Sudan asıllı Kanadalı şarkıcı Şair Mustafa, Fai Khadra ve tabii Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile birlikte yemeğe gittiği öğrenildi. Şair Mustafa'nın Instagram hikayesi olarak paylaştığı fotoğrafta, Hamilton'ın kolunu Shakira'nın beline dolaması gözlerden kaçmadı.
İki çocuk annesi Shakira ve İngiliz sporcu Hamilton arasındaki aşk söylentisi geçen ay Miami'deki Grand Prix'te başladı. İkili, arkadaşlarıyla birlikte bir teknede görüntülendi.
46 yaşındaki Shakira ile 36 yaşındaki Pique'nin 11 yıllık ilişkisi, eski futbolcunun 23 yaşındaki sevgilisi Clara Chia ile birlikteliği nedeniyle bitmişti. İlişkinin Pique'nin ihaneti sebebiyle bitmesi, magazin gündemine damga vurmuştu.
Ünlü şarkıcı, mesleğini de kullanarak sadakatsiz sevgilisine iğneleyici mesajlar göndermişti. Başlarda bu konuda konuşmaya hazır olmadığını söyleyen Shakira, sadece eski sevgilisi Gerard Pique değil, onun, uğruna kendisini terk ettiği Clara Chia hakkında da ağır sözler sarf etmişti.
Shakira, Meksika'da yayın yapan Canal Estrellas'tan Enrique Acevedo'ya verdiği röportajda Clara Chia'ya "Diğer kadınları desteklemeyen kadınlar için cehennemde ayrılmış özel bir yer var" sözleriyle sert bir mesaj göndermişti.
Pique ile ilişkisi, genç bir kadın yüzünden aldatılarak sona eren Shakira "Bir kadının, kendini bir erkekle tamamlayabileceğine inandım. Ayrıca çocukların anne ve babalarıyla birlikte aynı çatı altında olduğunu hayal ettim. Hayatta bütün düşlerinizi gerçekleştiremezsiniz. Ama hayat bunu da telafi edecek olanaklar sunar" demişti. Shakira, sahip olduğu iki oğlunun da hayatın, yolunda gitmeyen bazı şeyler için kendisine sunduğu bir telafi olduğunu sözlerine eklemişti.
Yıllarını verdiği sevgilisi Gerard Pique tarafından aldatılan Shakira, "Şimdi paradoksal bir biçimde kendimi tamamlanmış hissediyorum. Çünkü kendime güveniyorum ve bana bağlı iki çocuğum var. Bu da bir dişi aslandan daha güçlü olmam gerektiği anlamına geliyor" demişti.