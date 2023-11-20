Shakira İspanya'da hakkındaki vergi kaçırma suçlamasını kabul etti

Dünyaca ünlü Kolomiytalı şarkıcı Shakira, İspanya'da hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası istenen vergi kaçırma iddiasıyla ilgili davada suçlamaları kabul ederek, anlaşma yoluna gitti.

Shakira İspanya'da hakkındaki vergi kaçırma suçlamasını kabul etti - 1

Shakira lakaplı Kolombiyalı şarkıcı Isabel Mebarak Ripoll, İspanya'da hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası istenen vergi kaçırma iddiasıyla ilgili davada suçlamaları kabul ederek, anlaşma yoluna gitti.

Barselona İl Mahkemesi'nde bugün başlayan davaya gelen Shakira'yı, kalabalık bir basın grubu takip etti.

N-LIFE HABERLERİ

Shakira İspanya'da hakkındaki vergi kaçırma suçlamasını kabul etti - 2

2,9 MİLYON EURO CEZAYI KABUL ETTİ

Mahkeme kaynaklarından edinilen bilgilerde, İspanya'da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak, 2012 ile 2014 yılları arasında 6 farklı suçla maliyeden 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın, 2,9 milyon euro'luk bir cezayı da ödemeyi kabul ederek, anlaştığı bildirildi.

Normal şartlarda, 117 kişinin tanık olarak yazıldığı davanın 12 duruşma olarak sürmesi öngörülüyordu.

Shakira İspanya'da hakkındaki vergi kaçırma suçlamasını kabul etti - 3

PIQUE İLE BİRLİKTE OLDUĞU DÖNEM SORUŞTURULDU

Eski Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikte olduğu sırada bir dönem Barselona'da yaşayan Shakira, ülke yasalarına göre 183 günden fazla burada ikamet ettiği için vergi mükellefi olmuştu.

Shakira İspanya'da hakkındaki vergi kaçırma suçlamasını kabul etti - 4

Savcılık, Shakira'yı, İspanya'da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesinden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktarmakla suçlamıştı.

Shakira İspanya'da hakkındaki vergi kaçırma suçlamasını kabul etti - 5

8 YIL HAPSİ STENDİ

Shakira hakkında savcılık 8 yıl 2 ay hapis ve toplamda 23 milyon avroya yakın para cezası talep ediyordu.

DAHA FAZLA GÖSTER