Shakira İspanya'da hakkındaki vergi kaçırma suçlamasını kabul etti

2,9 MİLYON EURO CEZAYI KABUL ETTİ

Mahkeme kaynaklarından edinilen bilgilerde, İspanya'da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak, 2012 ile 2014 yılları arasında 6 farklı suçla maliyeden 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın, 2,9 milyon euro'luk bir cezayı da ödemeyi kabul ederek, anlaştığı bildirildi.



Normal şartlarda, 117 kişinin tanık olarak yazıldığı davanın 12 duruşma olarak sürmesi öngörülüyordu.