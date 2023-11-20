Shakira İspanya'da hakkındaki vergi kaçırma suçlamasını kabul etti
Dünyaca ünlü Kolomiytalı şarkıcı Shakira, İspanya'da hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası istenen vergi kaçırma iddiasıyla ilgili davada suçlamaları kabul ederek, anlaşma yoluna gitti.
Shakira lakaplı Kolombiyalı şarkıcı Isabel Mebarak Ripoll, İspanya'da hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası istenen vergi kaçırma iddiasıyla ilgili davada suçlamaları kabul ederek, anlaşma yoluna gitti.
Barselona İl Mahkemesi'nde bugün başlayan davaya gelen Shakira'yı, kalabalık bir basın grubu takip etti.