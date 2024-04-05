Shakira klibinde oynattığı modelle aşk yaşıyor

Gerard Pique ayrılığıyla uzun süre gündemden düşmeyen ve geçtiğimiz günlerde yeni albümünü yayınlayan Shakira, İngiliz aktör Lucian Laviscount'la yeni bir aşka yelken açtı.

Shakira klibinde oynattığı modelle aşk yaşıyor - 1

12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Shakira, The Times'a verdiği röportajda "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için, o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım" ifadelerini kullanmıştı.

ALBÜM ÇIKARDI

7 yıl sonra ilk kez albüm çıkaran Latin şarkıcı, albümüne "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kadınlar Ağlamıyor) adını verdi ve albümden "Punteria" adlı şarkıya klip çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Shakira klibinde oynattığı modelle aşk yaşıyor - 2

Shakira'nın klibinde oynattığı aktör Lucien Laviscount'la yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Emily in Paris dizisiyle yıldızı parlayan 31 yaşındaki oyuncu, klipte Shakira ile oldukça samimi sahnelerde yer almıştı.

Bu görüntüler ikilinin aşk yaşadığına dair söylentilere sebep olmuştu. Çift daha sonra New York'ta bir restoranda yemek yerken görüntülendi.

Shakira klibinde oynattığı modelle aşk yaşıyor - 3

ARKADAŞLARI ENDİŞELİ

Shakira'ya yakın kaynaklar, ikilinin birlikte olduğunu doğruladı. Ancak Shakira'nın yakın arkadaşları, Gerard Pique tarafından aldatılan ve zor günler yaşayan 47 yaşındaki şarkıcının kalbinin kırılmasından korkuyor.

Shakira klibinde oynattığı modelle aşk yaşıyor - 4

"OĞULLARIM BARBIE FİLMİNDEN NEFRET ETTİ"

Öte yandan Shakira, 2023 yılının gişe rekortmeni filmi Barbie hakkında konuşmuştu.

Allure dergisine konuşan şarkıcı, filmi oğullarıyla birlikte izlediğini söyledi ve ekledi: "Oğullarım filmden nefret etti. Erkekleri zayıf gösterdiğini söylediler. Bir noktada ben de katılıyorum sanırım" dedi. 47 yaşındaki şarkıcı "İki erkek çocuk yetiştiriyorum. Onların da kadınlara saygı duyarken kendilerini güçlü hissetmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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