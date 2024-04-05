Shakira klibinde oynattığı modelle aşk yaşıyor
Gerard Pique ayrılığıyla uzun süre gündemden düşmeyen ve geçtiğimiz günlerde yeni albümünü yayınlayan Shakira, İngiliz aktör Lucian Laviscount'la yeni bir aşka yelken açtı.
12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Shakira, The Times'a verdiği röportajda "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için, o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım" ifadelerini kullanmıştı.
ALBÜM ÇIKARDI
7 yıl sonra ilk kez albüm çıkaran Latin şarkıcı, albümüne "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kadınlar Ağlamıyor) adını verdi ve albümden "Punteria" adlı şarkıya klip çekti.