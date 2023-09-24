Shakira klibinde Pique'nin kovduğu bakıcıyı oynattı

Pique'nin, kendisi hakkında aldatma iddialarını Shakira'ya ilettiği gerekçesiyle tazminatsız kovduğu söylenen bakıcıya, Shakira sahip çıktı. Ünlü şarkıcı, eski sevgilisinin kovduğu bakıcıya son klibinde yer verdi.

Shakira klibinde Pique'nin kovduğu bakıcıyı oynattı - 1

Shakira, eski sevgilisi Gerard Pique'nin kovduğu bakıcıyı son müzik klibinde oynatarak çekişmeli ayrılık sonrası yeni bir darbe daha vurmuş gibi görünüyor.

46 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, Meksikalı grup Fuerza Regida ile İspanyolca söylediği yeni parçası "El Jefe" nin klibinde, İspanyol futbolcuyla paylaştığı iki küçük oğlunun bakımına yardımcı olan Lili Melgar'a yer verdi. Piqué'nin, kendisi hakkındaki ihanet iddialarını şarkıcıya ilettiği gerekçesiyle dadıyı kovduğu konuşulmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Shakira klibinde Pique'nin kovduğu bakıcıyı oynattı - 2

Klipte bakıcının sürpriz bir görüntüsünün yanı sıra, şarkıda Shakira'nın "Lili Melgar" sözlerini söylemesi de dikkat çekiyor. Shakira, şarkıda "Lili Melgar, bu şarkı sana gelsin, sana tazminat ödemediler" sözlerini kullanıyor.

Dadı Lili'nin, Shakira'ya kocasının sadakatsizlik iddialarını anlattıktan sonra tazminatsız olarak kovulduğu biliniyor.

Shakira klibinde Pique'nin kovduğu bakıcıyı oynattı - 3

2011'in başlarından beri birlikte olan Shakira ve 36 yaşındaki Pique, ayrıldıklarını Haziran 2022'de açıklarken, Pique'nin Shakira'yı aldattığına dair söylentiler yayılıyordu. İkili, ayrılık nedenlerini hiçbir zaman doğrulamasa da Shakira'nın sosyal medyada ve müziğinde eski sevgilisine bazı iğneleyici göndermeler yaptığı görüldü.

Shakira klibinde Pique'nin kovduğu bakıcıyı oynattı - 4

ALDATTIĞI NASIL ANLAŞILDI?

Gerard Pique ile Shakira'nın ayrılığı olaylı olmuştu. Uzun süre sevgilisini aldatan Pique sonra geride hiç aklına gelmeyen bir ipucu bırakınca bir tür skandal yaratan bu aldatma da ortaya çıkmıştı. Bir iddiaya göre Shakira iki oğluyla birlikte, yaşadıkları Barcelona'dan uzaktayken Gerard Pique, online bir görüşmeye katıldı. O, kamera karşısında konuşurken arkasında zaman zaman kadraja giren bir genç kadın vardı.

Sosyal medyadaki bu görüşmede diğer katılımcılar onun Shakira olmadığını hemen anladı ve böylece aldatma ortaya çıktı. Fakat yeni ortaya atılan başka bir iddiaya göre de Gerard Pique'yi ele veren, Shakira'nın buzdolabında bulduğu bir miktarı yenilmiş bir kavanoz çilek reçeli oldu. Kesinlikle eve başka biri gelmişti, çünkü Gerard Pique asla çilek reçeli yemezdi.
Shakira kendi itiraf ettiğine göre bu aldatılma onun için büyük bir yıkım oldu.

Shakira klibinde Pique'nin kovduğu bakıcıyı oynattı - 5

SHAKIRA'DAN İĞNELEYİCİ MESAJLAR

Ünlü şarkıcı, mesleğini de kullanarak sadakatsiz sevgilisine iğneleyici mesajlar gönderdi. Başlarda bu konuda konuşmaya hazır olmadığını söyleyen Shakira, bu kez sessizliğini tam olarak bozdu. Sadece eski sevgilisi Gerard Pique değil, onun, uğruna kendisini terk ettiği Clara Chia hakkında da ağır sözler sarf etti.

Shakira, Meksika'da yayın yapan Canal Estrellas'tan Enrique Acevedo'ya bir röportaj verdi. Shakira o röportajda Clara Chia'ya "Diğer kadınları desteklemeyen kadınlar için cehennemde ayrılmış özel bir yer var" sözleriyle sert bir mesaj gönderdi.

Shakira klibinde Pique'nin kovduğu bakıcıyı oynattı - 6

Shakira'dan ayrıldıktan sonra 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile aşk yaşamaya başlayan Pique, sevgilisiyle el ele, göz göze pozlar vermekten çekinmedi. İkilinin evlenecekleri de söylentiler arasında.

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