Shakira klibinde Pique'nin kovduğu bakıcıyı oynattı
Pique'nin, kendisi hakkında aldatma iddialarını Shakira'ya ilettiği gerekçesiyle tazminatsız kovduğu söylenen bakıcıya, Shakira sahip çıktı. Ünlü şarkıcı, eski sevgilisinin kovduğu bakıcıya son klibinde yer verdi.
Shakira, eski sevgilisi Gerard Pique'nin kovduğu bakıcıyı son müzik klibinde oynatarak çekişmeli ayrılık sonrası yeni bir darbe daha vurmuş gibi görünüyor.
46 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, Meksikalı grup Fuerza Regida ile İspanyolca söylediği yeni parçası "El Jefe" nin klibinde, İspanyol futbolcuyla paylaştığı iki küçük oğlunun bakımına yardımcı olan Lili Melgar'a yer verdi. Piqué'nin, kendisi hakkındaki ihanet iddialarını şarkıcıya ilettiği gerekçesiyle dadıyı kovduğu konuşulmuştu.