Shakira klibinde Pique'nin kovduğu bakıcıyı oynattı

ALDATTIĞI NASIL ANLAŞILDI?

Gerard Pique ile Shakira'nın ayrılığı olaylı olmuştu. Uzun süre sevgilisini aldatan Pique sonra geride hiç aklına gelmeyen bir ipucu bırakınca bir tür skandal yaratan bu aldatma da ortaya çıkmıştı. Bir iddiaya göre Shakira iki oğluyla birlikte, yaşadıkları Barcelona'dan uzaktayken Gerard Pique, online bir görüşmeye katıldı. O, kamera karşısında konuşurken arkasında zaman zaman kadraja giren bir genç kadın vardı.



Sosyal medyadaki bu görüşmede diğer katılımcılar onun Shakira olmadığını hemen anladı ve böylece aldatma ortaya çıktı. Fakat yeni ortaya atılan başka bir iddiaya göre de Gerard Pique'yi ele veren, Shakira'nın buzdolabında bulduğu bir miktarı yenilmiş bir kavanoz çilek reçeli oldu. Kesinlikle eve başka biri gelmişti, çünkü Gerard Pique asla çilek reçeli yemezdi.

Shakira kendi itiraf ettiğine göre bu aldatılma onun için büyük bir yıkım oldu.