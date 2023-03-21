Shakira'dan ayrılan ve yeni sevgilisiyle evlilik hazırlığında olan Gerard Pique: İmajım umurumda değil, mutluyum!

Gerard Pique, Shakira ile ayrılması ve futboldan emekli olması gibi hayatındaki çarpıcı değişikliklerin ardından "çok mutlu" olduğunu söyledi.

Barcelona'nın eski futbolcusu, toplum önündeki imajının umrunda olmadığını belirtti.

36 yaşındaki Pique, 23 yaşındaki sevgilisi Clara Chia ile birlikteliği nedeniyle, Kolombiyalı şarkıcı Shakira'dan (46) geçen yıl haziran ayında ayrılmıştı. İlişkinin Pique'nin ihaneti sebebiyle bitmesi, magazin gündemine damga vurmuştu.

İki çocuğunun annesi Shakira ile 11 yıllık birlikteliğini bitiren Pique, İspanyol El Pais gazetesine verdiği röportajda, "Her ebeveynin çocukları için en iyisini yapma sorumluluğu vardır. Bu, onları korumakla ilgilidir. Ben de buna odaklandım ve bir baba olarak işim bu" dedi. Hayatında "istediği şeyi yaptığı" konusunda ısrar eden eski futbolcu, "Öldüğüm gün arkama baktığımda, umuyorum ki istediğim her şeyi yapmış olacağım" dedi.