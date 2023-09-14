Shakira'dan çok konuşulan "intikam dansı"

Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği ve her yıl ünlü isimlerin sahne şovlarıyla geceye damga vurduğu MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede Michael Jackson Öncü Ödülü'ne layık görülen Latin şarkıcı Shakira, dans performansıyla gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Sosyal medyada şarkıcının, dansıyla kendisini aldatan futbolcu Gerard Pique'yi hedef aldığına dair yorumlar yapıldı.

Shakira'dan çok konuşulan "intikam dansı" - 1

2023 MTV Video Müzik Ödülleri, geçtiğimiz akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği geceye "Yılın Şarkısı" dahil 9 ödülle Taylor Swift damga vurdu.

Latin şarkıcı Shakira ise Michael Jackson Video Vanguard (Öncü) Ödülü'nün sahibi oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Shakira'dan çok konuşulan "intikam dansı" - 2

Son dönemde 12 yıl birlikte olduğu Gerard Pique tarafından aldatılmasıyla gündeme gelen 46 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, gecedeki performansıyla gündem oldu.

Shakira'dan çok konuşulan "intikam dansı" - 3

Shakira kariyerinin en popüler şarkılarını, unutulmaz bir dans performasıyla seslendirdi.

Shakira'dan çok konuşulan "intikam dansı" - 4

Şarkıcı dansçılarıyla gerçekleştirdiği performansında bıçaklı bir gösteri bile yaptı.

Shakira'nın adeta şov yaptığı performans, sosyal medya kullanıcıları tarafından "intikam dansı" olarak nitelendirildi.

Shakira'dan çok konuşulan "intikam dansı" - 5

Kendisini aldatan Gerard Pique'ye gönderme yaptığı düşünülen "Copa Vacia" şarkısını da seslendiren Shakira, gecenin yıldızı oldu.

Shakira'dan çok konuşulan "intikam dansı" - 6

İNTİKAM ŞARKISI REKOR KIRDI

Öte yandan, Shakira kendisini aldatan Gerard Pique'ye gönderme yaptığı "Music Sessions Vol. 53" adlı şarkısıyla 14 Guinness Dünya Rekoru kırmıştı.

Shakira'dan çok konuşulan "intikam dansı" - 7

Şarkıda geçen “Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin" sözleri dikkat çekmişti.

Shakira'dan çok konuşulan "intikam dansı" - 8
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