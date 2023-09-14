Shakira'dan çok konuşulan "intikam dansı"
Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği ve her yıl ünlü isimlerin sahne şovlarıyla geceye damga vurduğu MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede Michael Jackson Öncü Ödülü'ne layık görülen Latin şarkıcı Shakira, dans performansıyla gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Sosyal medyada şarkıcının, dansıyla kendisini aldatan futbolcu Gerard Pique'yi hedef aldığına dair yorumlar yapıldı.
2023 MTV Video Müzik Ödülleri, geçtiğimiz akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği geceye "Yılın Şarkısı" dahil 9 ödülle Taylor Swift damga vurdu.
Latin şarkıcı Shakira ise Michael Jackson Video Vanguard (Öncü) Ödülü'nün sahibi oldu.