Shakira'yı aldatan Gerard Pique de aldatıldı: Oklar eski antrenörü Guardiola'yı gösteriyor

ŞARKIYLA İĞNELEYİCİ MESAJ GÖNDERDİ

Ünlü şarkıcı, mesleğini de kullanarak sadakatsiz sevgilisine iğneleyici mesajlar gönderdi. Başlarda bu konuda konuşmaya hazır olmadığını söyleyen Shakira, bu kez sessizliğini tam olarak bozdu. Sadece eski sevgilisi Gerard Pique değil, onun, uğruna kendisini terk ettiği Clara Chia hakkında da ağır sözler sarf etti.



Shakira, Meksika'da yayın yapan Canal Estrellas'tan Enrique Acevedo'ya bir röportaj verdi. Shakira o röportajda Clara Chia'ya "Diğer kadınları desteklemeyen kadınlar için cehennemde ayrılmış özel bir yer var" sözleriyle sert bir mesaj gönderdi.



Pique ile ilişkisi, genç bir kadın yüzünden aldatılarak sona eren Shakira " Bir kadının, kendini bir erkekle tamamlayabileceğine inandım. Ayrıca çocukların anne ve babalarıyla birlikte aynı çatı altında olduğunu hayal ettim. Hayatta bütün düşlerinizi gerçekleştiremezsiniz. Ama hayat bunu da telafi edecek olanaklar sunar" dedi. Shakira, sahip olduğu iki oğlunun da hayatın, yolunda gitmeyen bazı şeyler için kendisine sunduğu bir telafi olduğunu sözlerine ekledi.



Yıllarını verdiği sevgilisi Gerard Pique tarafından aldatılan Shakira, "Şimdi paradoksal bir biçimde kendimi tamamlanmış hissediyorum. Çünkü kendime güveniyorum ve bana bağlı iki çocuğum var. Bu da bir dişi aslandan daha güçlü olmam gerektiği anlamına geliyor" dedi.