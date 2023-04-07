Shakira'yı aldatan Gerard Pique de aldatıldı: Oklar eski antrenörü Guardiola'yı gösteriyor

İki çocuğunun annesi, Kolombiyalı Shakira'yı 23 yaşındaki Clara Chia Marti ile aldatan ve skandalın ortaya çıkmasıyla ayrılan Barcelona'nın 36 yaşındaki eski futbolcusu Gerard Pique'nin de aldatıldığı iddia edildi.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre, aldatılmanın odağında Barcelona'nın 52 yaşındaki eski teknik direktörü Pep Guardiola var.
İddiaya göre, Clara Chia Marti, İspanyol sevgilisi Pique'yi Pep Guardiola ile aldattı.
Şu anda Manchester City'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Guardiola, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra da Pique ile her zaman yakın bir ilişkileri olmuştu.
Dedikodulara göre, Guardiola sadece Pique ile değil, Pique'nin sevgilisiyle de 'yakın ilişki' kurdu. Çünkü üniversite öğrencisi olan Clara Chia Marti ile Guardiola'nın çocukları aynı okula gidiyor.
Eşi Cristina Sierra ile 27 yıllık birlikteliği olan Guardiola hakkında çıkan aldatma dedikodularının ilişkilerine nasıl yansıyacağı merak konusu. Çünkü Sierra-Guardiola çifti, birbirlerini gençlik yıllarından bu yana tanıyor.
Pique'nin Shakira'yı aldatması ayrılıkla sonuçlanmıştı.
12 yıllık ilişkilerini Gerard Pique'nin, Clara Chia Marti ile Shakira'yı aldatması yüzünden bitiren Pique-Shakira ikilisinin ayrılığı günlerce magazin gündemindeydi.
Uzun süre sevgilisini aldatan Pique sonra geride hiç aklına gelmeyen bir ipucu bırakınca bir tür skandal yaratan bu aldatma da ortaya çıkmıştı. Bir iddiaya göre Shakira iki oğluyla birlikte, yaşadıkları Barcelona'dan uzaktayken Gerard Pique, online bir görüşmeye katıldı. O, kamera karşısında konuşurken arkasında zaman zaman kadraja giren bir genç kadın vardı.
Sosyal medyadaki bu görüşmede diğer katılımcılar onun Shakira olmadığını hemen anladı ve böylece aldatma ortaya çıktı. Fakat yeni ortaya atılan başka bir iddiaya göre de Gerard Pique'yi ele veren, Shakira'nın buzdolabında bulduğu bir miktarı yenilmiş bir kavanoz çilek reçeli oldu. Kesinlikle eve başka biri gelmişti, çünkü Gerard Pique asla çilek reçeli yemezdi.
Ünlü şarkıcı, mesleğini de kullanarak sadakatsiz sevgilisine iğneleyici mesajlar gönderdi. Başlarda bu konuda konuşmaya hazır olmadığını söyleyen Shakira, bu kez sessizliğini tam olarak bozdu. Sadece eski sevgilisi Gerard Pique değil, onun, uğruna kendisini terk ettiği Clara Chia hakkında da ağır sözler sarf etti.
Shakira, Meksika'da yayın yapan Canal Estrellas'tan Enrique Acevedo'ya bir röportaj verdi. Shakira o röportajda Clara Chia'ya "Diğer kadınları desteklemeyen kadınlar için cehennemde ayrılmış özel bir yer var" sözleriyle sert bir mesaj gönderdi.
Pique ile ilişkisi, genç bir kadın yüzünden aldatılarak sona eren Shakira " Bir kadının, kendini bir erkekle tamamlayabileceğine inandım. Ayrıca çocukların anne ve babalarıyla birlikte aynı çatı altında olduğunu hayal ettim. Hayatta bütün düşlerinizi gerçekleştiremezsiniz. Ama hayat bunu da telafi edecek olanaklar sunar" dedi. Shakira, sahip olduğu iki oğlunun da hayatın, yolunda gitmeyen bazı şeyler için kendisine sunduğu bir telafi olduğunu sözlerine ekledi.
Yıllarını verdiği sevgilisi Gerard Pique tarafından aldatılan Shakira, "Şimdi paradoksal bir biçimde kendimi tamamlanmış hissediyorum. Çünkü kendime güveniyorum ve bana bağlı iki çocuğum var. Bu da bir dişi aslandan daha güçlü olmam gerektiği anlamına geliyor" dedi.