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Sharon Stone: 9 kez düşük yaptım

Haberler - ntv.com.tr | 25.06.2022 - 09:39 - Son Güncelleme : 25.06.2022 - 09:52

Ünlü Amerikalı oyuncu Sharon Stone, hamilelik süreciyle ilk defa açıklamada bulundu. 3 çocuk sahibi olan oyuncu, 9 kere düşük yaptığını söyledi.

Sharon Stone: 9 kez düşük yaptım - 1

Temel İçgüdü, Casino ve Uzman gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Sharon Stone, People dergisine verdiği röportajda 9 kere düşük yaptığını açıkladı.

Sharon Stone: 9 kez düşük yaptım - 2

64 yaşındaki oyuncu, “Kadınlar olarak bu tür bir kaybın derinliğini paylaşacağımız bir ortam bulamıyoruz. Ben 9 kere düşük yaptım” ifadelerini kullandı.

Sharon Stone: 9 kez düşük yaptım - 3

Düşük yaptıktan sonra evlat edinmeye karar veren Stone’un Roan (22), Laird(16) ve Quinn (15) adında 3 erkek çocuğu bulunuyor.

Sharon Stone: 9 kez düşük yaptım - 4

“Ne duygusal ne de fiziksel anlamda küçük bir şey değil” diyen oyuncu, bu kayıplarından çok etkilendiğini dile getirdi.

Sharon Stone: 9 kez düşük yaptım - 5

"BAŞARISIZLIK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Böyle durumların bir tür başarısızlık olarak görüldüğünü belirten oyuncu, şefkat ve empatinin bu süreçte çok önemli olduğunu söyledi.

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