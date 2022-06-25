Sharon Stone: 9 kez düşük yaptım

Haberler - ntv.com.tr | 25.06.2022 - 09:39 - Son Güncelleme : 25.06.2022 - 09:52
Temel İçgüdü, Casino ve Uzman gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Sharon Stone, People dergisine verdiği röportajda 9 kere düşük yaptığını açıkladı.
64 yaşındaki oyuncu, “Kadınlar olarak bu tür bir kaybın derinliğini paylaşacağımız bir ortam bulamıyoruz. Ben 9 kere düşük yaptım” ifadelerini kullandı.
Düşük yaptıktan sonra evlat edinmeye karar veren Stone’un Roan (22), Laird(16) ve Quinn (15) adında 3 erkek çocuğu bulunuyor.
“Ne duygusal ne de fiziksel anlamda küçük bir şey değil” diyen oyuncu, bu kayıplarından çok etkilendiğini dile getirdi.
Böyle durumların bir tür başarısızlık olarak görüldüğünü belirten oyuncu, şefkat ve empatinin bu süreçte çok önemli olduğunu söyledi.