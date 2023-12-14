Sienna Miller ikinci çocuğuna hamile: Gönül meseleleri hakkında yasa çıkarabileceğinizi sanmıyorum

Oli Green'in bir gün kendisinden daha genç biriyle birlikte isteyebileceğini, ancak bunun her iki taraf için de geçerli olabileceğini ve bir gün kendisininden daha yaşlı biriyle birlikte olmak isteyebileceğini söyleyen Miller, "Artık 20 ya da 25 yıl önce sahip olmadığımız, kadın ve erkek arasındaki ilişkilere giren dinamiklerin farkındalığı var. Bütün ergenliğimin, kimseyi kırmamak için tekliflerden ve arkadaşlık kurma çabalarından çok hassas bir şekilde kaçmakla geçtiğini hissediyorum. Oysa onun birlikte büyüdüğü kızlar muhtemelen şöyle diyorlardı: Hayır, hayır, teşekkür ederim. Devam et."