Sienna Miller ikinci çocuğuna hamile: Gönül meseleleri hakkında yasa çıkarabileceğinizi sanmıyorum
Sienna Miller, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Oli Green ile ilk çocuğuna kavuşma heyecanı yaşıyor. Önceki ilişkisinden bir çocuğu daha olan ünlü oyuncu, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkına dair konuşurken, "Gönül meseleleri hakkında yasa çıkarabileceğinizi sanmıyorum. Ben kesinlikle bunu başaramadım" ifadesini kullandı.
Vogue dergisinin yeni sayısına kapak pozu veren Sienna Miller, yakında ikinci çocuğunu kucağına almasıyla ilgili de konuştu.
41 yaşındaki ünlü oyuncu, The Crown dizisiyle tanınan 27 yaşındaki Oli Green ile birliktekik yaşıyor ve bu birliktelikten ilk çocuklarını bekliyorlar. Yeni doğacak bebek, Miller'ın ikinci çocuğu olacak.