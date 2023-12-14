Sienna Miller ikinci çocuğuna hamile: Gönül meseleleri hakkında yasa çıkarabileceğinizi sanmıyorum

Sienna Miller, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Oli Green ile ilk çocuğuna kavuşma heyecanı yaşıyor. Önceki ilişkisinden bir çocuğu daha olan ünlü oyuncu, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkına dair konuşurken, "Gönül meseleleri hakkında yasa çıkarabileceğinizi sanmıyorum. Ben kesinlikle bunu başaramadım" ifadesini kullandı.

Sienna Miller ikinci çocuğuna hamile: Gönül meseleleri hakkında yasa çıkarabileceğinizi sanmıyorum - 1

Vogue dergisinin yeni sayısına kapak pozu veren Sienna Miller, yakında ikinci çocuğunu kucağına almasıyla ilgili de konuştu.
41 yaşındaki ünlü oyuncu, The Crown dizisiyle tanınan 27 yaşındaki Oli Green ile birliktekik yaşıyor ve bu birliktelikten ilk çocuklarını bekliyorlar. Yeni doğacak bebek, Miller'ın ikinci çocuğu olacak.

N-LIFE HABERLERİ

Sienna Miller ikinci çocuğuna hamile: Gönül meseleleri hakkında yasa çıkarabileceğinizi sanmıyorum - 2

Çift, ilk kez 2021'deki bir Cadılar Bayramı partisinde tanışmıştı.

Tanıştıkları gün birbirlerini ilk kez öptüklerini söyleyen Miller, "Bu çok absürt dedim kendi kendime. Hiçbir yere gitmez. Sonra beni onunla dışarı çıkmaya ikna etmek için çok uğraştı" dedi.

Sienna Miller ikinci çocuğuna hamile: Gönül meseleleri hakkında yasa çıkarabileceğinizi sanmıyorum - 3

Miller, Green ile ilk randevularına yakın arkadaşı Emily Blunt'ı da çağırdığını söyledi.

Emily Blunt, "Oraya gittiğimde aralarında çok güzel bir şey olduğunu gördüm. Ona sarıldım ve ayrıldım" diye konuşmuştu.

Sienna Miller ikinci çocuğuna hamile: Gönül meseleleri hakkında yasa çıkarabileceğinizi sanmıyorum - 4

Blunt, Oli Green hakkında ise şunları söylemişti:

"Özgür ruhlu, meraklı, art niyetsiz olduğunu o kadar çok görüyorum ki. O, her yere getirebileceğiniz türden bir adam ve herkes onu sevecektir."

Sienna Miller ikinci çocuğuna hamile: Gönül meseleleri hakkında yasa çıkarabileceğinizi sanmıyorum - 5

Aralarındaki 14 yaş farkla ilgili konuşan Siena Miller, "Herkes için idrak etmesinin karmaşık olacağını düşünürdüm ama ortada sevgi ve neşeden başka bir şey yoktu. Gönül meseleleri hakkında yasa çıkarabileceğinizi sanmıyorum. Ben kesinlikle bunu başaramadım" dedi.

Sienna Miller ikinci çocuğuna hamile: Gönül meseleleri hakkında yasa çıkarabileceğinizi sanmıyorum - 6

Oli Green'in bir gün kendisinden daha genç biriyle birlikte isteyebileceğini, ancak bunun her iki taraf için de geçerli olabileceğini ve bir gün kendisininden daha yaşlı biriyle birlikte olmak isteyebileceğini söyleyen Miller, "Artık 20 ya da 25 yıl önce sahip olmadığımız, kadın ve erkek arasındaki ilişkilere giren dinamiklerin farkındalığı var. Bütün ergenliğimin, kimseyi kırmamak için tekliflerden ve arkadaşlık kurma çabalarından çok hassas bir şekilde kaçmakla geçtiğini hissediyorum. Oysa onun birlikte büyüdüğü kızlar muhtemelen şöyle diyorlardı: Hayır, hayır, teşekkür ederim. Devam et."

Sienna Miller ikinci çocuğuna hamile: Gönül meseleleri hakkında yasa çıkarabileceğinizi sanmıyorum - 7

Miller, yeni doğacak bebeğinin bir kız olacağını da açıkladı. Miller'ın Tom Sturridge ile birlikteliğinden 11 yaşında Marlowe adında bir kızı bulunuyor.

Miller ile erkek arkadaşı Oli Green, ilk kez Nisan 2022'de kırmızı halıda birlikte boy göstermişti.

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