Simon Cowell servetini köpeklere bıracak

Haberler - NTV Haber | 12.04.2022 - 17:16
The X Factor'den Pop Idol'a, America's Got Talent'tan Britain's Got Talent'a önemli yarışmaların yapımcısı Simon Cowell, bugünlerde büyük servetinden köpeklere ayıracağı payla gündemde.
Geçen yıl itibarıyla 600 milyon dolar servete sahip olduğu bilinen ünlü yapımcının, çok sevdiği köpekler için vasiyetinde yer vermeyi düşündüğü miktar ise 20 milyon sterlin.
İngiliz basınına göre, 62 yaşındaki Cowell, dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren köpek barınaklarına vasiyetinden 20 milyon sterlin ayırdı.
Bunlar arasında Londra'daki Battersea Köpek Evi, The Dogs Trust ve tatillerini geçirdiği Barbados'ta bulunan K9 adlı kuruluşlar da yer alıyor.
Ünlü yapımcının ve sevgilisi Lauren Silverman da evlerinde dört köpek besliyor. Cowell, geçtiğimiz yıl hayata veda eden annesinin köpeğini de kendi ailesine dahil etti.
Cowell'a erken vasiyet yazdıran olay, bir süre önce geçirdiği elektrikli bisiklet kazası oldu. O kazada ciddi şekilde yaralanan Cowell, altı saat süren bir operasyon geçirmek zorunda kaldı.