Simon Cowell servetini köpeklere bıracak

Bunlar arasında Londra'daki Battersea Köpek Evi, The Dogs Trust ve tatillerini geçirdiği Barbados'ta bulunan K9 adlı kuruluşlar da yer alıyor.



Ünlü yapımcının ve sevgilisi Lauren Silverman da evlerinde dört köpek besliyor. Cowell, geçtiğimiz yıl hayata veda eden annesinin köpeğini de kendi ailesine dahil etti.