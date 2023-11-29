Sonradan sildiği İsrail paylaşımıyla tepki çeken Gigi Hadid özür diledi: Pişmanım

İsrail ile ilgili silmek zorunda kaldığı paylaşımıyla tepki çeken Gigi Hadid açıklama yaptı. Hadid, paylaşımından pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Sonradan sildiği İsrail paylaşımıyla tepki çeken Gigi Hadid özür diledi: Pişmanım - 1

PAYLAŞIMI ELEŞTİRİ TOPLADI

İsrail-Filistin çatışmasında tavrını açıkça Filistin'den yana koyan Gigi Hadid, son mesajıyla tepki çekmişti.

Hadid'in paylaşımında "İsrail, dünyada çocukları savaş esiri olarak tutan tek ülkedir" diye yazdı. Mesaja, "12 yaşındayken İsrail işgali tarafından kaçırıldığı" açıklanan Ahmed Almanasra adlı çocukla ilgili bir infografik eşlik ediyordu. Grafik, çocuğun hücre hapsinde tutulduğunu iddia ederken, "Yüzlerce Filistinli çocuk İsrail hapishanelerinde tutuklu ve acı çekiyor" ifadeleri yer almıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Sonradan sildiği İsrail paylaşımıyla tepki çeken Gigi Hadid özür diledi: Pişmanım - 2

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Cumartesi günü yaptığı ve daha sonra sildiği paylaşım sonrası Amerikalı müzik yapımcısı Scooter Braun ve İsrailli model Bar Refaeli, Hadid'i topa tuttu.

Sonradan sildiği İsrail paylaşımıyla tepki çeken Gigi Hadid özür diledi: Pişmanım - 3

AÇIKLAMA GELDİ

28 yaşındaki model, "Filistin asıllı biri olarak, Gazze'den gelen haberleri ve görüntüleri görmek çok acı verici. Filistinlilerin çektiği ve çekmeye devam ettiği zorlukları gösteren gerçek hikayeleri paylaşmak, benim için çok önemli ama geçtiğimiz haftasonu hesabımda yayınlamadan önce yeterince düşünmediğim bir paylaşım yaptım" dedi.

Sonradan sildiği İsrail paylaşımıyla tepki çeken Gigi Hadid özür diledi: Pişmanım - 4

"PİŞMANLIK DUYUYORUM"

Model "Maalesef yanlış bir örnek kullandım ve bundan pişmanlık duyuyorum. Amacım insan haklarına vurguda bulunmaktı. Yahudiler de dahil olmak üzere hiçbir insana zarar vermek DOĞRU DEĞİL" dedi.

Sonradan sildiği İsrail paylaşımıyla tepki çeken Gigi Hadid özür diledi: Pişmanım - 5

İSRAİLLİ MODELDEN TEPKİ

Ünlü model Bar Rafaeli, Hadid'in paylaşımına tepki vermişti. Model, İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsüyle İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemi ve Hamas'la devam eden çatışma hakkında konuşan bir röportajın yer aldığı bir video paylaştı. Sözcü, videoda, "Kızılacak çok şey olduğunu düşünüyorum ama dünyanın öfkesinin Hamas'a yöneltilmesi gerekiyor. Çünkü bu savaşı İsrail başlatmadı. Biz bu savaşı istemedik" ifadesini kullandı.

"Savaşımız Hamas'a karşı, Filistinlilere değil" diyen sözcü, dünyayı araştırma yapmaya ve "tarihin doğru tarafında olmaya" çağırdı.

Bar Rafeli, Gigi Hadid'i etiketleyerek "Sanırım seninle konuşuyor" diye yazdı.

Sonradan sildiği İsrail paylaşımıyla tepki çeken Gigi Hadid özür diledi: Pişmanım - 6

Baba tarafından Filistinli olan 28 yaşındaki süper model, İsrail ile Filistin arasındaki çatışma hakkında görüşlerini paylaşmaktan çekinmiyor.

Yorumlarına destek verenler olduğu gibi, aralarında İsrail Hükümeti de olmak üzere bazı İsrail yanlıları ünlü modele tepki gösteriyor.

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