Spor ve sanattaki başarılarıyla tanınan yüzler ülke yönetimine geçti

Dünyaca ünlü golcü Weah gibi dünyaca ünlü bir diğer sporcu ise eski Pakistan Başbakanı İmran Han. Geçen aylarda Pakistan'daki iktidarını kaybeden Han, ülkeyi 70 yıl boyunca yöneten iki partiden birinden gelmeyen ilk başbakan. Popülaritesini ise kriket sporuna borçlu.

Han, ülkede en fazla izlenen ve oynanan krikette dünyaca ünlü bir oyuncu. Ayrıca 1992'de Pakistan'ın kazandığı tek kriket dünya kupasında takımın kaptanıydı. Dünya kupası sonrası kriketi bırakıp siyaset ve sivil toplum faaliyetlerine giren Han, 2018'de ülkede iktidara gelerek 2022'ye kadar yönetti.

Geçmişte İngiltere, Antigua ve Barbuda ile Barbados'un da kriketten gelen başbakanları oldu. İngiltere'de başbakanlık yapan sporculardan biri ise şampiyon yelken takımı kaptanı Edward Heath.