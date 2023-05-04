Star Wars yıldızı Carrie Fisher'ın kızı: Kardeşleri annemin ölümünden yararlandı

Star Wars serisinde canlandırdığı Prenses Leia karakteriyle ünlenen ve 2016 yılında hayatını kaybeden Carrie Fisher, Hollywood Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu'nda onurlandırılacak.
Star Wars Günü'nde yapılacak tören öncesi Fisher'ın kızı ve kardeşleri arasında anlaşmazlık olduğu ortaya çıktı.
Fisher'ın kardeşleri, oyuncunun kızı Billie Lourd'un kendilerini törene davet etmediklerini söyledi.
Lourd, annesinin kardeşlerini törene davet etmeme nedeni olarak "Annemin ölümünden yararlandılar, kazanç sağladılar" ifadesini kullandı.
Annesinin onurlandırılacağı günde akrabalarını istemediğini söyleyen Lourd, The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda "Onları neden çağırmadığımı biliyorlar" dedi.
Lourd, akrabalarının annesinin ölümünden yararlandığını ve annesinin üzerinden para kazandığını söyledi. Lourd "Bana hiç fikrimi sormadılar. Yaptıkları şeyler, hayatımın en zor döneminde oldukça kırıcıydı" dedi.
Yaklaşık 40 yıl boyunca Prenses Leia'yı canlandıran oyuncu, 2016'da kalp krizi sebebiyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.