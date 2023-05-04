Star Wars yıldızı Carrie Fisher'ın kızı: Kardeşleri annemin ölümünden yararlandı

2016 yılında hayatını kaybeden Yıldız Savaşları (Star Wars) filminin ünlü oyuncusu Carrie Fisher'ın Hollywood’un ünlü Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olacağı açıklanmıştı. Oyuncunun kızı, törene yalnızca kendisinin katılacağını söylerken annesinin kardeşleri için sert ifadeler kullandı.

Star Wars yıldızı Carrie Fisher'ın kızı: Kardeşleri annemin ölümünden yararlandı - 1

Star Wars serisinde canlandırdığı Prenses Leia karakteriyle ünlenen ve 2016 yılında hayatını kaybeden Carrie Fisher, Hollywood Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu'nda onurlandırılacak.

Star Wars Günü'nde yapılacak tören öncesi Fisher'ın kızı ve kardeşleri arasında anlaşmazlık olduğu ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Star Wars yıldızı Carrie Fisher'ın kızı: Kardeşleri annemin ölümünden yararlandı - 2

DAVET EDİLMEDİLER

Fisher'ın kardeşleri, oyuncunun kızı Billie Lourd'un kendilerini törene davet etmediklerini söyledi.

Lourd, annesinin kardeşlerini törene davet etmeme nedeni olarak "Annemin ölümünden yararlandılar, kazanç sağladılar" ifadesini kullandı.

Star Wars yıldızı Carrie Fisher'ın kızı: Kardeşleri annemin ölümünden yararlandı - 3

"ONLAR SEBEBİNİ BİLİYOR"

Annesinin onurlandırılacağı günde akrabalarını istemediğini söyleyen Lourd, The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda "Onları neden çağırmadığımı biliyorlar" dedi.

Star Wars yıldızı Carrie Fisher'ın kızı: Kardeşleri annemin ölümünden yararlandı - 4

Lourd, akrabalarının annesinin ölümünden yararlandığını ve annesinin üzerinden para kazandığını söyledi. Lourd "Bana hiç fikrimi sormadılar. Yaptıkları şeyler, hayatımın en zor döneminde oldukça kırıcıydı" dedi.

Star Wars yıldızı Carrie Fisher'ın kızı: Kardeşleri annemin ölümünden yararlandı - 5

Yaklaşık 40 yıl boyunca Prenses Leia'yı canlandıran oyuncu, 2016'da kalp krizi sebebiyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

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