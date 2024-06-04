Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

SUNUCU Erkan Yolaç'ın eşi eski Türkiye güzellerinden Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı.Eşi Erkan Yolaç'ın ölümünden 17 gün sonra hayatını kaybeden Yolaç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yolaç'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zekeriyaköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı - 1

Sunucu Erkan Yolaç 16 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. 1970 Türkiye güzeli olan eşi Asuman Tuğberk Yolaç ise, eşinden 17 gün sonra vefat etti. 2 Haziran'da yaşamını yitiren Yolaç'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Yolaç, 48 yıllık eşi Erkan Yolaç'ın ölümünden 17 gün sonra 73 yaşında hayatını kaybetti.

Asuman Tuğberk Yolaç için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri kızı Göksu Yolaç kabul etti.

N-LIFE HABERLERİ

Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı - 2

Törene Perran Kutman, İzzet Yıldızhan, Ragıp Savaş ve Atilla Atasoy 'un yanı sıra sanat, moda ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Öğle namazının ardından Asuman Tuğberk Yolaç için cenaze namazı kılındı. 

Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı - 3

Tuğberk Yolaç'ın cenazesi sevenlerinin omuzlarında cenaza aracına konuldu. Yolaç'ın cenazesi Zekeriyaköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı - 4

"ÇOK SEVEN İNSANLAR SEVDİĞİNİ KAYBEDİNCE FAZLA YAŞAMAZMIŞ"

Cenaze törenine katılan şarkıcı İzzet Yıldızhan, "15 gün önce burada Erkan Yolaç’ı defnettik, buradan gönderdik. Yine burada namazını kıldık. Çok seven insanlar sevdiğini kaybedince fazla yaşamazmış, o misal. Asuman anne ile ben onların aşkına sevgisine hayatta birbirlerine olan bağlılığına çok şahidim. Bende de büyük emekleri var gerçekten. Asuman anne çok böyle aristokrat bir kadındı, gerçekten öyle. Eli maşalı bir anneydi yani, kendisine çok saygım vardı, çok severdim kendisini." dedi.

Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı - 5

"ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM ONLARDAN"

Oyuncu Ragıp Savaş ise, "14 gün önce yine buradaydık, Erkan abimizi uğurladık, arkasından Asuman ablamızı. Gençlik zamanlarımda onlarla çok yakın zamanlarım oldu, çok zaman geçirdim ve çok şey öğrendim onlardan. İki çok güzel insanı arka arkaya uğurluyoruz ama hayat böyle. Yapacak bir şey yok, takdiri ilahi. Hepimiz yaşayacağız" diye konuştu.

Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı - 6

Asuman Tuğberk Yolaç'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zekeriyaköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanında 17 gün önce vefat eden eşi sunucu Erkan Yolaç'ın mezarının yanına defnedildi.

Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı - 7

1976 yılında dünyaevine giren Asuman Tuğberk ile Erkan Yolaç, 48 yıllık evliydi. Çiftin Mehmet ve Göksu adında iki çocuğu bulunuyor.

Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı - 8
DAHA FAZLA GÖSTER