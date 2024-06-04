Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
SUNUCU Erkan Yolaç'ın eşi eski Türkiye güzellerinden Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı.Eşi Erkan Yolaç'ın ölümünden 17 gün sonra hayatını kaybeden Yolaç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yolaç'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zekeriyaköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.
Sunucu Erkan Yolaç 16 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. 1970 Türkiye güzeli olan eşi Asuman Tuğberk Yolaç ise, eşinden 17 gün sonra vefat etti. 2 Haziran'da yaşamını yitiren Yolaç'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Yolaç, 48 yıllık eşi Erkan Yolaç'ın ölümünden 17 gün sonra 73 yaşında hayatını kaybetti.
Asuman Tuğberk Yolaç için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri kızı Göksu Yolaç kabul etti.