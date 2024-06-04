Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

"ÇOK SEVEN İNSANLAR SEVDİĞİNİ KAYBEDİNCE FAZLA YAŞAMAZMIŞ"

Cenaze törenine katılan şarkıcı İzzet Yıldızhan, "15 gün önce burada Erkan Yolaç’ı defnettik, buradan gönderdik. Yine burada namazını kıldık. Çok seven insanlar sevdiğini kaybedince fazla yaşamazmış, o misal. Asuman anne ile ben onların aşkına sevgisine hayatta birbirlerine olan bağlılığına çok şahidim. Bende de büyük emekleri var gerçekten. Asuman anne çok böyle aristokrat bir kadındı, gerçekten öyle. Eli maşalı bir anneydi yani, kendisine çok saygım vardı, çok severdim kendisini." dedi.