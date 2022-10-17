Sürpriz buluşma: Hailey Bieber ve Selena Gomez ilk defa yan yana

"JUSTIN'İ ÇALDIN" DEDİLER

Sunucu, modele “Justin ile romantik olarak ilişkin Gomez ile aynı dönemde mi başladı?” sorusunu yöneltti.

Bieber “Bunun hakkında daha önce hiç konuşmadım. ‘Justin’i çaldın’ gibi nefret ifadelerini çok duydum” dedi. Bieber sözlerine “Herkesinin bildikleri bir yana, ortada ‘bir gerçek’ var” diye devam etti.