Sürpriz buluşma: Hailey Bieber ve Selena Gomez ilk defa yan yana

Ünlü model Hailey Bieber, eşi Justin Bieber’in bir dönem birlikte olduğu Selena Gomez ile aynı etkinliğe katıldı.
Katıldığı bir podcast yayınında hakkında “Justin’i Selena’dan çaldın” gibi ithamlara sık sık maruz kaldığını belirten Bieber, Gomez ile verdiği samimi pozlarla aralarında çıkan tartışma iddialarına son verdi.
Los Angeles’ta düzenlenen Academy Museum Gala etkinliğine katılan ikilinin samimi pozlarını fotoğrafçı Tyrell Hampton sosyal medya hesabında paylaştı. Hampton paylaşımına “Sürpriz son” notunu düştü.
Entertainment Tonight’ın kaynaklarına göre, ikili birlikte poz vererek aralarında ‘kavga veya ‘tartışma’ olmadığını göstermek istedi.
2018 yılında dünyaevine girdiği Bieber ile ilişkisi hakkında “Call Her Daddy” adlı podcast’e konuşan Bieber, kendisinin devamlı Gomez ile karşılaştırılması konusunda ilk defa konuşmuştu.
Alexander Cooper’ın “Bu denli ünlü biriyle evlenmek seni nasıl etkiledi?” sorusuna “Nereden başlasam ki?” diye başlayan Bieber’a eşinin daha önce Gomez ile dünyaca bilinen ilişkisi hatırlatıldı.
Sunucu, modele “Justin ile romantik olarak ilişkin Gomez ile aynı dönemde mi başladı?” sorusunu yöneltti.
Bieber “Bunun hakkında daha önce hiç konuşmadım. ‘Justin’i çaldın’ gibi nefret ifadelerini çok duydum” dedi. Bieber sözlerine “Herkesinin bildikleri bir yana, ortada ‘bir gerçek’ var” diye devam etti.
Gomez, Bieber’ın podcast yayınından sonra yaptığı açıklamada sosyal medya yorumlarını gereksiz ve saçma bulduğunu belirtmiş ve Bieber’a yöneltilen suçlamaları haklı bulmadığını isim vermeden dile getirmişti.
Justin Bieber ve Selena Gomez, 2010 ile 2018 yılları arasında birlikteydi. Birbirlerine çok aşık olduklarını sık sık dile getiren çiftin ilişkisi tüm dünyanın gündemindeydi.