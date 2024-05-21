Survivor All Star'a gözyaşlarıyla veda etti: Çok zorluklar yaşadım
Survivor All Star heyecan dolu yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Dün akşam Hilmicem, Nagihan, Merve ve Özgür'ün kıyasıya rekabet ettiği düelloda adaya veda eden isim belli oldu. İşte düello gecesinde yaşananlar...
Bu yıl All Star formatıyla izleyiciyle buluşan Survivor'da birkaç hafta önce haftalık takım düzenine geçilmişti.
20 Mayıs akşamı 119'uncu bölümü yayınlanan Survivor'da; Hilmicem, Nagihan, Merve ve Özgür'ün heyecan dolu mücadelesi dikkat çekti.