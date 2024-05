Survivor All Star'a gözyaşlarıyla veda etti: Çok zorluklar yaşadım

"SEVENLERİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Survivor'e veda eden Nagihan, adadan ayrılırken şu sözleri söyledi:



"Burada olmak gerçekten gurur verici bir olay. İyi ki gelmişim her şeye rağmen iyi ki burada bulunmuşum. Çok çetin bir sezondu çok zorluklar yaşadım gerçekten. Eminim herkes yaşadı ama benim için tarifi mümkün olmayan zorluklardı. Beden gücü, mental her şey burada. Mentalim çok kuvvetlidir ama mental olarak da tükendim. Hadi bugün çıktım diyelim 3 gün sonra tekrar pota var. Savaşmak istedim, gideceksem de böyle gitmek istedim. Çok şükür Allah'a bu arenada bu hissiyatı yaşayarak buradan ayrılıyorum. Sevenlerimden tekrar özür diliyorum fazlasını yapmaya çalıştım ama buraya kadar. Gerçekten tükendim. Her gün ağlayayark uyanmak gerçekten çok zordu benim için kızımdan özür diliyorum. Devam etmemi istedi. Öyle böyle bir sakatlık değil acımı, ağrımı konuşmak dahi istemiyorum."