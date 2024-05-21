Survivor All Star'a gözyaşlarıyla veda etti: Çok zorluklar yaşadım

Survivor All Star heyecan dolu yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Dün akşam Hilmicem, Nagihan, Merve ve Özgür'ün kıyasıya rekabet ettiği düelloda adaya veda eden isim belli oldu. İşte düello gecesinde yaşananlar...

Survivor All Star'a gözyaşlarıyla veda etti: Çok zorluklar yaşadım - 1

Bu yıl All Star formatıyla izleyiciyle buluşan Survivor'da birkaç hafta önce haftalık takım düzenine geçilmişti.

20 Mayıs akşamı 119'uncu bölümü yayınlanan Survivor'da; Hilmicem, Nagihan, Merve ve Özgür'ün heyecan dolu mücadelesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor All Star'a gözyaşlarıyla veda etti: Çok zorluklar yaşadım - 2

"YAPABİLDİĞİMİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Düello öncesi konuşurken sakat çıkmak zorunda kaldığı için gözyaşlarını tutamayan Nagihan Karadere, "Öncelikle sevenlerimden özür diliyorum. Onların benden beklentileri vardı. Benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir bu sezon ama her şeye razıyım. Son durak, rakibim çok güçlü. Onunla savaşmaktan, mücadele etmekten gurur duyuyorum. Sonuç ne olursa olsun, sakatlığımla diskalifiye olup gitmek istemedim. Yürüyerek geleceğim, kendimi riske atmadan yapabildiğimi yapmaya çalışacağım" dedi.

Survivor All Star'a gözyaşlarıyla veda etti: Çok zorluklar yaşadım - 3

Akabinde oynanan Nagihan-Hilmicem düellosunda 5-1'lik skorla kazanan Hilmicem oldu.

Survivor All Star'a gözyaşlarıyla veda etti: Çok zorluklar yaşadım - 4

FİNAL DÜELLOSUNDAKİ İSİMLER BELLİ OLDU

Merve ile Özgür eşleşmesinde de kazanan 5-2'lik skorla Özgür oldu. Böylece final düellosunda Merve ve Nagihan ter döktü.

Survivor All Star'a gözyaşlarıyla veda etti: Çok zorluklar yaşadım - 5

SURVIVOR'A VEDA EDEN İSİM

Nagihan'ın atış seçtiği final düellosunda 5-0'lık skorla kazanan Merve Aydın oldu. Oyun bittiğinde Nefise ve Merve gözyaşlarına boğuldu.

Survivor All Star'a gözyaşlarıyla veda etti: Çok zorluklar yaşadım - 6

"BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM"

Merve Aydın, arkadaşıyla mücadele etmek zorunda kaldığı için göyaşlarına boğulurken "Böyle olsun istemezdim" dedi.

Survivor All Star'a gözyaşlarıyla veda etti: Çok zorluklar yaşadım - 7

NAGİHAN'DAN NEFİSE'YE: ŞAMPİYON OLACAKSIN

Nagihan'la yakın dost olan Nefise de onun gidişiyle gözyaşlarını tutamadı. Nagihan da Nefise'ye "Sırtımı döndüğümde gözümün arkada kalmayacağı tek insansın. Şampiyonluk yolunda hep arkandayım. Sen şampiyon olacaksın. Finalde seni destekleyeceğim" dedi.

Survivor All Star'a gözyaşlarıyla veda etti: Çok zorluklar yaşadım - 8

"SEVENLERİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Survivor'e veda eden Nagihan, adadan ayrılırken şu sözleri söyledi:

"Burada olmak gerçekten gurur verici bir olay. İyi ki gelmişim her şeye rağmen iyi ki burada bulunmuşum. Çok çetin bir sezondu çok zorluklar yaşadım gerçekten. Eminim herkes yaşadı ama benim için tarifi mümkün olmayan zorluklardı. Beden gücü, mental her şey burada. Mentalim çok kuvvetlidir ama mental olarak da tükendim. Hadi bugün çıktım diyelim 3 gün sonra tekrar pota var. Savaşmak istedim, gideceksem de böyle gitmek istedim. Çok şükür Allah'a bu arenada bu hissiyatı yaşayarak buradan ayrılıyorum. Sevenlerimden tekrar özür diliyorum fazlasını yapmaya çalıştım ama buraya kadar. Gerçekten tükendim. Her gün ağlayayark uyanmak gerçekten çok zordu benim için kızımdan özür diliyorum. Devam etmemi istedi. Öyle böyle bir sakatlık değil acımı, ağrımı konuşmak dahi istemiyorum."

Survivor All Star'a gözyaşlarıyla veda etti: Çok zorluklar yaşadım - 9

"JÜBİLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

"Hayatımdaki en büyük sakatlığım ve son düzlükteyiz" diyen Nagihan, sözlerini "Daha fazlasını zaten yapamazdım. Yapmak istesem buradan başka türlü ayrılmak zorunda kalacaktım. Böyle nokta koymak daha hayırlısıymış. Çok güzel bir insan tanıdım. Benim kardeşim, benim gençliğim, benim canım. Sırtımı yaslayıp da asla ve asla şüphe duymayacağım bir insan var. Benden bu kadar jübilemi artık gerçekleştirdim" diyerek noktaladı.

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