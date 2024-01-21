Survivor All Star'da değişiklik: 2 yarışmacı yer değiştirdi, 2 yeni yarışmacı geldi

Ilıcalı, kırmızı takıma geçecek yarışmacının Yunus Emre olduğunu açıkladı. Ilıcalı bu seçimin, "Kırmızı takıma geçecek yarışmacı öyle bir yarışmacı olsun ki, onun değişimi bütün dengeleri değiştirsin. Oyunlarda öyle bir yarışmacı bu tarafa geçsin ki bir anda eğer biz bu işi iyi biliyorsak takımlar, tam anlamıyla denk olsun. Madem denk değil diyorlar. Bunu tek yarışmacıyla yapabilir miyiz diye düşündük." diyerek Yunus Emre'nin Kırmızı takıma geçmesine karar verildiğini açıkladı.

Acun Ilıcalı kırmızı takımdan da Berna'nın da Mavi takıma geçeceğini ifade etti.