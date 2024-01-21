Survivor All Star'da değişiklik: 2 yarışmacı yer değiştirdi, 2 yeni yarışmacı geldi

Survivor All Star'da acil durum konseyi toplandı ve alınan yeni kararlar açıklandı. Acun Ilıcalı, konseyde yedeklerden iki kişinin takımlara katılacağını, iki kişinin de takımlarının değişeceğini açıkladı. İşte dokunulmazlık yarışmasının da yapıldığı gecede yaşananlar...

Survivor All Star'da değişiklik: 2 yarışmacı yer değiştirdi, 2 yeni yarışmacı geldi - 1

Survivor All Star'da acil durum konseyi yapıldı. Kırmızı takım ile Mavi takım arasında güç dengesinin eşit olmadığının sürekli dile getirilmesinden ötürü sosyal medyada bir anket yaptığını ve bu ankettede takımlar arasında değişiklik yapılmasının açık ara önde çıktığını açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor All Star'da değişiklik: 2 yarışmacı yer değiştirdi, 2 yeni yarışmacı geldi - 2

Survivor All Star'da acil durum konseyi yapıldı. Kırmızı takım ile Mavi takım arasında güç dengesinin eşit olmadığının sürekli dile getirilmesinden ötürü sosyal medyada bir anket yaptığını ve bu ankettede takımlar arasında değişiklik yapılmasının açık ara önde çıktığını açıkladı.

Survivor All Star'da değişiklik: 2 yarışmacı yer değiştirdi, 2 yeni yarışmacı geldi - 3

Ilıcalı, kırmızı takıma geçecek yarışmacının Yunus Emre olduğunu açıkladı. Ilıcalı bu seçimin, "Kırmızı takıma geçecek yarışmacı öyle bir yarışmacı olsun ki, onun değişimi bütün dengeleri değiştirsin. Oyunlarda öyle bir yarışmacı bu tarafa geçsin ki bir anda eğer biz bu işi iyi biliyorsak takımlar, tam anlamıyla denk olsun. Madem denk değil diyorlar. Bunu tek yarışmacıyla yapabilir miyiz diye düşündük." diyerek Yunus Emre'nin Kırmızı takıma geçmesine karar verildiğini açıkladı.

Acun Ilıcalı kırmızı takımdan da Berna'nın da Mavi takıma geçeceğini ifade etti.

Survivor All Star'da değişiklik: 2 yarışmacı yer değiştirdi, 2 yeni yarışmacı geldi - 4

2 YEDEK YARIŞMACI KATILDI

Ilıcalı 2 yedek yarışmacının da takımlara dahil olacağını açıkladı. Kırmızı takıma Yağmur Banda ve Mavi Takım'a da Aysu Keskin katıldı.

Survivor All Star'da değişiklik: 2 yarışmacı yer değiştirdi, 2 yeni yarışmacı geldi - 5

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu 12-7'lik skorla Mavi Takım kazandı. Survivor 2024 All Star yarışmasının 20 Ocak Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde eleme adayı Sercan oldu.

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