Survivor All Star'da değişiklik: 2 yarışmacı yer değiştirdi, 2 yeni yarışmacı geldi
Survivor All Star'da acil durum konseyi toplandı ve alınan yeni kararlar açıklandı. Acun Ilıcalı, konseyde yedeklerden iki kişinin takımlara katılacağını, iki kişinin de takımlarının değişeceğini açıkladı. İşte dokunulmazlık yarışmasının da yapıldığı gecede yaşananlar...
Survivor All Star'da acil durum konseyi yapıldı. Kırmızı takım ile Mavi takım arasında güç dengesinin eşit olmadığının sürekli dile getirilmesinden ötürü sosyal medyada bir anket yaptığını ve bu ankettede takımlar arasında değişiklik yapılmasının açık ara önde çıktığını açıkladı.