Survivor All Star'da kim elendi? (21 Haziran eleme konseyi)

Haberler - ntv.com.tr | 22.06.2022 - 00:32 - Son Güncelleme : 22.06.2022 - 00:36
Survivor All Star'da finale yaklaşılırken bir isim daha şampiyonluk hayallarine veda etti.
Yapılan eleme konseyinde en az SMS oyunu alan Berkan Karabulut elendi.
Survivor'da geçen hafta da süpriz bir ayrılık yaşanmıştı. 2016 şampiyonu Avatar lakaplı Atakan Arslan yarışmadan elenerek ayrılmıştı.
Survivor'da Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel şampiyonluk için yarışıyor.
İşte yarışmadan öne çıkan bazı kareler...