Survivor All Star'da kim elendi? (21 Haziran eleme konseyi)

Haberler - ntv.com.tr | 22.06.2022 - 00:32 - Son Güncelleme : 22.06.2022 - 00:36

Survivor son bölümde kim elendi? sorusu yanıt buldu. Final için geri sayım başlarken Survivor All Star'da eleme konseyinde en az SMS oyunu alan Berkan Karabulut şampiyonluk hayallerine veda etti. İşte ayrıntılar ve Survivor 2022'den öne çıkan kareler...

Survivor All Star'da kim elendi? (21 Haziran eleme konseyi) - 1

All Star'da finale yaklaşılırken bir isim daha şampiyonluk hayallarine veda etti.

Survivor All Star'da kim elendi? (21 Haziran eleme konseyi) - 2

Yapılan eleme konseyinde en az SMS oyunu alan  Berkan Karabulut elendi.

Survivor All Star'da kim elendi? (21 Haziran eleme konseyi) - 3

Survivor'da geçen hafta da süpriz bir ayrılık yaşanmıştı. 2016 şampiyonu Avatar lakaplı Atakan Arslan yarışmadan elenerek ayrılmıştı.

Survivor All Star'da kim elendi? (21 Haziran eleme konseyi) - 4

Survivor'da Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel şampiyonluk için yarışıyor.

Survivor All Star'da kim elendi? (21 Haziran eleme konseyi) - 5

İşte yarışmadan öne çıkan bazı kareler...

Survivor All Star'da kim elendi? (21 Haziran eleme konseyi) - 6
Survivor All Star'da kim elendi? (21 Haziran eleme konseyi) - 7
Survivor All Star'da kim elendi? (21 Haziran eleme konseyi) - 8
Survivor All Star'da kim elendi? (21 Haziran eleme konseyi) - 9
Survivor All Star'da kim elendi? (21 Haziran eleme konseyi) - 10
Survivor All Star'da kim elendi? (21 Haziran eleme konseyi) - 11

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