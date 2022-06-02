Survivor All Star'da kim elendi? (Survivor eleme konseyi 1 Haziran 2022)

Haberler | 02.06.2022 - 09:44

Survivor All Star'da kim elendi? sorusu yanıt buldu. Eleme konseyine kalan Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan'dan en az SMS oyunu alan Sema Aydemir şampiyonluk hayallerine veda etti. İşte ayrıntılar ve Survivor'dan yansıyan kareler...

Survivor All Star'da kim elendi? (Survivor eleme konseyi 1 Haziran 2022) - 1

Büyük final için geri sayımın başladığı All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Eleme adayları olan Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan eleme konseyinde SMS oylamasına çıktı.

Survivor All Star'da kim elendi? (Survivor eleme konseyi 1 Haziran 2022) - 2

Acun Ilıcalı bu hafta rakiplerinden daha az SMS oyunu alarak Survivor All Star'dan elenen yarışmacının Sema olduğunu açıkladı.

Survivor All Star'da kim elendi? (Survivor eleme konseyi 1 Haziran 2022) - 3

Elemenin ardından konuşan Sema, "Elimden geleni yaptım.. Çok zorlu bir Survivor yaşadım. Çok zorlandığımı itiraf etmem lazım. Şunu biliyorum bir 4 5 ayın sonunda beni özlem vuruyor. Buraya gelirken de 'Sonuna kadar pes etme' diye kendime hep söylemiştim. Burası duygusal olan insanların yeri olmadığını biliyorum. O yüzden hep savaşçı ve sert olmaya çalıştım. Survivor olduğuma inanıyorum. Buradan giderken ağlayarak gitmek istemiyorum. Herkesi özleyeceğim, sizi özleyeceğim, ekibi özleyeceğim. Beni performans birincisi yapan rakiplerime teşekkür ediyorum" dedi.

Survivor All Star'da kim elendi? (Survivor eleme konseyi 1 Haziran 2022) - 4

Sema'nın elenmesinin ardından kadın yarışmacı sayısının azalmasından dolayı Ilıcalı kural değişikliğine gidildiğini açıkladı.

Survivor All Star'da kim elendi? (Survivor eleme konseyi 1 Haziran 2022) - 5

Ilıcalı, "Sema'nın elenmesiyle birlikte bu haftadan itibaren artık haftalık takımlar olacak ve takımlarda ikişer kadın olacak. Bu takımları belirlemek için perşembe günü bir konsey olacak" diyerek yeni sistemi anlattı.

Survivor All Star'da kim elendi? (Survivor eleme konseyi 1 Haziran 2022) - 6
Survivor All Star'da kim elendi? (Survivor eleme konseyi 1 Haziran 2022) - 7
Survivor All Star'da kim elendi? (Survivor eleme konseyi 1 Haziran 2022) - 8
Survivor All Star'da kim elendi? (Survivor eleme konseyi 1 Haziran 2022) - 9
Survivor All Star'da kim elendi? (Survivor eleme konseyi 1 Haziran 2022) - 10

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