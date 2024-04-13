Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga: Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak?
Rekabetin günden güne arttığı Survivor All Star'ın 84. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma; Yunus Emre ve Ogeday'ın kavgası damga vurdu. Tanıtımdaki görüntüler sonrası "Ogeday ve Yunus Emre Survivor'dan diskalifiye olacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da tansiyon hiç düşmüyor. Son olarak Hakan Hatipoğlu'nun elendiği Survivor All Star'ın yeni fragmanı yayınladı.