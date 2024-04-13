Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga: Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak?

Rekabetin günden güne arttığı Survivor All Star'ın 84. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma; Yunus Emre ve Ogeday'ın kavgası damga vurdu. Tanıtımdaki görüntüler sonrası "Ogeday ve Yunus Emre Survivor'dan diskalifiye olacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga: Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak? - 1

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da tansiyon hiç düşmüyor. Son olarak Hakan Hatipoğlu'nun elendiği Survivor All Star'ın yeni fragmanı yayınladı.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga: Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak? - 2

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandığı sırada Yunus Emre ile Ogeday birbirlerine ağır ifadeler kullanıyor. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Ogeday, Yunus Emre'nin üzerine saldırıyor.

Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga: Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak? - 3

Survivor All Star 84. bölüm tanıtımına; takım arkadaşları ikiliyi durdurmaya çalışsa da kavganın büyümesi ve Yunus Emre ile Ogeday'ın birbirlerine fiziksel temasta bulunması damga vurdu.

Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga: Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak? - 4

Program görüntülerinin şiddet içermesi sebebiyle sansürlenerek yayınlanması dikkat çekerken "Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye olacak mı?" merak konusu oldu.

Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga: Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak? - 5

"SURVIVOR'DAN NASIL AYRILACAKSIN MERAK EDİYORUM"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Yunus Emre'ye sinirlenen Acun Ilıcalı,  "Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah olma şansın sıfır, senin düzelme şansın sıfır. Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi? Biz aylardır bu davranışlarına katlanmak zorunda mıyız? Sana söyleyeyim ben, sağlıklı davranmıyorsun. Seda'nın isyanı sonrası neler dediğini hatırlıyor musun? Biz maalesef hepsini duyduk" demişti.

Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga: Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak? - 6

Ilıcalı, sözlerine  "Cezan bitmeden yeni ceza veriyoruz. Bu nasıl iş anlamadım? Allah yardımcımız olsun. Şu Survivor'dan ne şekilde ayrılacaksın çok merak ediyorum. Ama düello olacağını zannetmiyorum" diye devam etmişti.

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