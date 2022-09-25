Survivor aşıkları Mert Öcal ve Sude Burcu'dan evlilik yolunda ilk adım

Survivor ile adını milyonlara duyuran oyuncu ve model Mert Öcal ile bir başka popüler Survivor yarışmacısı Sude Burcu aşklarıyla gündemde.

Survivor'da Makbule Şakalakoğlu ile ilişkisi varken Sude ile de birlikte olduğu iddia edilen Mert Öcal yarışmadan sonra da Sude Burcu ile ilişkisini sürdürdü.

Survivor All Star 2022'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu, evlilik yolunda ilk adımı attı.