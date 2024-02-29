Survivor Yiğit Poyraz'dan sevgilisi Yasmin Erbil'e sitem: Zahmet oldu aşkım

Tv8 ekranlarının çok sevilen yarışması Survivor All Star'ın son bölümünde iletişim oyunu oynandı. Kazanan mavi takım olurken; Yiğit Poyraz'ın canlı yayında annesi ve sevgilisi Yasmin Erbil'i göremeyince modu düştü. Erbil, sevgilisini beklerken uyuyakalınca, Poyraz'ın sözleri dikkat çekti.

Survivor Yiğit Poyraz'dan sevgilisi Yasmin Erbil'e sitem: Zahmet oldu aşkım - 1

Survivor All Star'da  nefes kesen mücadele hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım son olarak iletişim ödülü için mücadele ederken kazanan taraf mavi takım oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor Yiğit Poyraz'dan sevgilisi Yasmin Erbil'e sitem: Zahmet oldu aşkım - 2

YİĞİT POYRAZ'IN ÜZÜNTÜSÜ

İletişim ödülünü kazanan Yiğit Poyraz, canlı yayında annesini ve sevgilisini göremeyince üzüldü. Yarışmacı, "Annemden de Yasemin’den de hiçbir mesaj göremedim" ifadelerini kullandı.

Survivor Yiğit Poyraz'dan sevgilisi Yasmin Erbil'e sitem: Zahmet oldu aşkım - 3

SEVGİLİSİNE SİTEM ETTİ

Yiğit Poyraz, canlı yayın hakkının sonunda yayına katılan Yasmin Erbil'e sitem etti. Survivor Poyraz "Yasmin Erbil şimdi katıldı iyi oldu katıldığın zahmet oldu aşkım" dedi.

Survivor Yiğit Poyraz'dan sevgilisi Yasmin Erbil'e sitem: Zahmet oldu aşkım - 4

"BİR DAHA UYKU YOK BANA"

Yasmin Erbil ise daha sonra yaptığı paylaşımda uyuya kaldığını itiraf etti. Ünlü isim, "Sürekli paylaşıyorum aşkım benim. Yayını 'biraz uyuyayım kazandıklarında uyanırım' deyip kaçırdığıma inanamıyorum. Bir daha uyku yok bana" ifadelerini kullandı.

Survivor Yiğit Poyraz'dan sevgilisi Yasmin Erbil'e sitem: Zahmet oldu aşkım - 5

"BUNU YASMİN'E ARMAĞAN EDİYORUM"

Öte yandan Yiğit Poyraz, geçtiğimiz haftalarda dokunulmazlığı kazanınca "Bunu güzel sevgilim Yasmin'e armağan etmek istiyorum. Onu çok özlüyorum" demişti.

Erbil de sevgilisinin oyun sonrası anını takipçileriyle paylaşmıştı.

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