Survivor Yiğit Poyraz'dan sevgilisi Yasmin Erbil'e sitem: Zahmet oldu aşkım

"BİR DAHA UYKU YOK BANA"

Yasmin Erbil ise daha sonra yaptığı paylaşımda uyuya kaldığını itiraf etti. Ünlü isim, "Sürekli paylaşıyorum aşkım benim. Yayını 'biraz uyuyayım kazandıklarında uyanırım' deyip kaçırdığıma inanamıyorum. Bir daha uyku yok bana" ifadelerini kullandı.