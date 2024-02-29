Survivor Yiğit Poyraz'dan sevgilisi Yasmin Erbil'e sitem: Zahmet oldu aşkım
Tv8 ekranlarının çok sevilen yarışması Survivor All Star'ın son bölümünde iletişim oyunu oynandı. Kazanan mavi takım olurken; Yiğit Poyraz'ın canlı yayında annesi ve sevgilisi Yasmin Erbil'i göremeyince modu düştü. Erbil, sevgilisini beklerken uyuyakalınca, Poyraz'ın sözleri dikkat çekti.
Survivor All Star'da nefes kesen mücadele hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım son olarak iletişim ödülü için mücadele ederken kazanan taraf mavi takım oldu.