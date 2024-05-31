Survivor'da 2. eleme adayı belli oldu: Eski şampiyonlar potaya girdi!
Survivor All Star'da 2. eleme adayının kim olduğu dün akşam yayınlanan bölümde belli oldu. Survivor'da son döneme girilirken bireysel oyunlarada başlandı.Son bireysel oyunu kaznaan Hilmi 2. eleme adayını seçti. İşte dün akşam survivor All Star'da yaşananlar...
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bireysel dokunulmazlık mücadelesi dün gece de nefesleri kesti. Süre ve eşleşmeye dayalı oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu Hilmi Cem kazandı. Dokunulmazlığı kazanan Hilmicem ödül için Atakan, Yunus Emre ve Merve'yi seçti.