Survivor'da 2. eleme adayı belli oldu: Eski şampiyonlar potaya girdi!

Survivor All Star'da 2. eleme adayının kim olduğu dün akşam yayınlanan bölümde belli oldu. Survivor'da son döneme girilirken bireysel oyunlarada başlandı.Son bireysel oyunu kaznaan Hilmi 2. eleme adayını seçti. İşte dün akşam survivor All Star'da yaşananlar...

Survivor'da 2. eleme adayı belli oldu: Eski şampiyonlar potaya girdi! - 1

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bireysel dokunulmazlık mücadelesi dün gece de nefesleri kesti. Süre ve eşleşmeye dayalı oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu Hilmi Cem kazandı. Dokunulmazlığı kazanan Hilmicem ödül için Atakan, Yunus Emre ve Merve'yi seçti.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor'da 2. eleme adayı belli oldu: Eski şampiyonlar potaya girdi! - 2

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada konseyinde de bir yarışmacı eleme potasına gitti. Survivor All Star'da bu haftanın ilk eleme adayı Atakan olarak belirlenmişti. Hilmi Cem, haftanın ikinci eleme adayı olarak ise Ogeday'ı seçti.

Survivor'da 2. eleme adayı belli oldu: Eski şampiyonlar potaya girdi! - 3

SURVİVOR'DAN EN SON KİM ELENDİ?

Final düellosunda Seda'ya yenilen Özgür Tetik adaya veda eden isim oldu. 5-2'lik skorla elenen isim Özgür oldu.

Survivor'da 2. eleme adayı belli oldu: Eski şampiyonlar potaya girdi! - 4

49 yaşındaki Özgür, sözlerini "İki Survivor üst üste geldim pes etmedim ama vücudum bıraktı. Artık vücudumu kontrol edemedim. Seda'yı tebrik ederim. Bu Survivor'a hiç antreman yapamadan geldim. Sadece yürüyüş yaparak geldim. Ben buraya kadar geleceğimi tahmin etmezdim. Gururluyum" diye noktaladı.

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