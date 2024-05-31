Survivor'da 2. eleme adayı belli oldu: Eski şampiyonlar potaya girdi!

49 yaşındaki Özgür, sözlerini "İki Survivor üst üste geldim pes etmedim ama vücudum bıraktı. Artık vücudumu kontrol edemedim. Seda'yı tebrik ederim. Bu Survivor'a hiç antreman yapamadan geldim. Sadece yürüyüş yaparak geldim. Ben buraya kadar geleceğimi tahmin etmezdim. Gururluyum" diye noktaladı.