Survivor'da iki zorunlu veda: Merve Aydın ve Perviz Abdullayev sakatlandı

Haberler | 06.05.2022 - 12:23
Acun Ilıcalı, son bölümde sakatlık geçiren aşil tendonunda kopma olan Merve Aydın'ın Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı.
Ilıcalı, "Yapılan kontrollerde şu anda devam etme şansının olmadığı net olarak gözüküyor. Merve'nin tabi ki Survivor hayallerini bitirmesi ve burada kendisi bir kez daha ispatlamak üzereyken bir anda yarışmanın dışında kalması çok üzücü bir olay. Ama telafisi olabilecek bir olay olduğu için yine de şükrediyorum" dedi.
Ilıcalı, Merve Aydın'ın sakatlanıp elenmesinin ardından bu hafta eleme olmayacağını söyledi. İki hafta sonunda 6 dokunulmazlık oyununun oynanacağını belirten Acun Ilıcalı, 1 kişinin eleneceğini söyledi.
Ilıcalı, gönüllüler takımında yer alan Perviz'in sağlık durumu hakkında da açıklama yaptı. Ilıcalı, "Gönüllüler takımından Perviz gözetim altındaydı. Doktorumuz kalıcı hasar olması durumundan dolayı yarışmaya devam edemeceğini söyledi. Perviz Survivor All Star'a devam edemeyecek" diye konuştu.
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı için eleme oylaması konseyi gerçekleşti. Eleme oylamasında gönüllüler adadan gitmesini istedikleri isimleri tek tek yazdı. Yapılan oylama sonucunda 5 oy alan Evrim birinci eleme adayı oldu.