Survivor'da iki zorunlu veda: Merve Aydın ve Perviz Abdullayev sakatlandı

Ilıcalı, "Yapılan kontrollerde şu anda devam etme şansının olmadığı net olarak gözüküyor. Merve'nin tabi ki Survivor hayallerini bitirmesi ve burada kendisi bir kez daha ispatlamak üzereyken bir anda yarışmanın dışında kalması çok üzücü bir olay. Ama telafisi olabilecek bir olay olduğu için yine de şükrediyorum" dedi.