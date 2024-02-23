Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani'den Türkiye mesajı

Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani, Malezya'da düzenlenen "Miss Mrs Global Asya" güzellik yarışmasında ülkesi adına yarıştı. Suudi Arabistan böylelikle ilk kez bir güzellik yarışmasına katılım göstermiş oldu. Model, bu süreçte kendisine destek olan ve mesaj atan Türk takipçilerine teşekkür etti.

Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani'den Türkiye mesajı - 1

SUUDİ ARABİSTAN TARİHİNDE BİR İLK

"Miss & Mrs Global Asya" güzellik yarışmasında bu sene ilk kez Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani ülkesini temsil etti.

Suudi Arabistan'ın tarihinde ilk kez bir güzellik yarışmasına katılan Al-Qahtani, bir sosyal medya gönderisinde, "Malezya'da düzenlenen Miss Asia International 2024 yarışmasına katılmaktan onur duyuyorum" diye yazdı.

N-LIFE HABERLERİ

Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani'den Türkiye mesajı - 2

KATILIMCILAR VE KAZANANLAR

Bu yılki yarışmaya aralarında Avustralya, Borneo, Hindistan, Endonezya, Japonya, Tayland, Filipinler, Singapur, Suudi Arabistan, Vietnam, Bangladeş, Myanmar ve Malezya'nın da bulunduğu 12 ülke ve bölgeden yirmi beş yarışmacı katıldı.

"Mrs. Global Asya 2024" unvanını Filipinler'den Dyan Shane Mag Abo aldı. Geçen yılın kazananı Bornealı model Kimi Tomas tacı Mag Abo'ya takdim etti. Singapurlu Jesseca Long, Miss Global Asian 2024 tacını taktı. Ona tacı, Filipinler'den Miss Global Asian 2023 Gliyam Cundangan verdi.

Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani'den Türkiye mesajı - 3

TEŞEKKÜR ETTİ

Model Rumy Al-Qahtani ise bu süreçte sosyal medya üzerinden destek olan ve güzel dileklerde bulunan Türk takipçileri hakkında paylaşım yaptı.

Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani'den Türkiye mesajı - 4

Model, paylaştığı kareye "Günaydın Türkiye'deki dostlarım" notunu düştü.

Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani'den Türkiye mesajı - 5

Rumy Al-Qahtani, daha sonra "Türkiye'deki arkadaşlara tüm sevgi ve takdirimle, nazik sözleriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani'den Türkiye mesajı - 6

Suudi model zarif elbiselerden spor giyime ve geleneksel Suudi kıyafetlerine kadar çok çeşitli görünümlere bürünmüştü.

Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani'den Türkiye mesajı - 7
DAHA FAZLA GÖSTER