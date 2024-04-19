Sydney Sweeney'den oyunculuk yapamayacağını söyleyen yapımcıya yanıt
Hollywood yapımcısı Carol Baum'un“Euphoria” dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Sydney Sweeney'nin güzel olmadığını söylemiş ve oyunculuk yapamayacağını dile getirmişti. Ünlü oyuncudan konuyla ilgili açıklama geldi.
"Ölü İkizler" (Dead Ringers), "Gelinin Babası" (Father of the Bride) ve "Vampir Avcısı Buffy'nin (Buffy the Vampire Slayer)" gibi filmlerdeki çalışmalarıyla tanınan Hollywood yapımcısı Carol Baum, katıldığı bir etkinlikteki açıklamalarıyla gündem olmuştu.