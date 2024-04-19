Sydney Sweeney'den oyunculuk yapamayacağını söyleyen yapımcıya yanıt

Hollywood yapımcısı Carol Baum'un“Euphoria” dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Sydney Sweeney'nin güzel olmadığını söylemiş ve oyunculuk yapamayacağını dile getirmişti. Ünlü oyuncudan konuyla ilgili açıklama geldi.

Sydney Sweeney'den oyunculuk yapamayacağını söyleyen yapımcıya yanıt - 1

"Ölü İkizler" (Dead Ringers), "Gelinin Babası" (Father of the Bride) ve "Vampir Avcısı Buffy'nin (Buffy the Vampire Slayer)" gibi filmlerdeki çalışmalarıyla tanınan Hollywood yapımcısı Carol Baum, katıldığı bir etkinlikteki açıklamalarıyla gündem olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Sydney Sweeney'den oyunculuk yapamayacağını söyleyen yapımcıya yanıt - 2

"Şu anda herkesin sevdiği bir aktris var, Sydney Sweeney... Sydney Sweeney'yi anlamıyorum. Uçakta onun rol aldığı "Senden Başka" filmini (Anyone but You) seyrediyordum çünkü izlemek istedim" diyen Baum, "Kim olduğunu ve neden herkesin onun hakkında konuştuğunu bilmek istedim. Bu izlenemez filmi seyrettim. Bu filmi sevenlerden özür dilerim... Hani bu birbirlerinden nefret ettikleri romantik komediden" ifadelerini kullandı.

Sydney Sweeney'den oyunculuk yapamayacağını söyleyen yapımcıya yanıt - 3

"BU KIZ NEDEN BU KADAR REVAÇTA?"

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yardımcı profesör olan Baum, sözlerine; "Sınıfıma dedim ki, 'Bu kızı bana açıklayın. Güzel değil, rol yapamıyor. Neden bu kadar revaçta?' Kimsenin bir cevabı yoktu. Ama sonra şu soru soruldu: 'Peki filminizi onun olması koşuluyla çektirebilseydiniz bunu yapar mıydınız?' Bu cevaplaması çok zor bir soru çünkü hepimiz filmin çekilmesini istiyoruz ve kim yeşil ışıktan kaçar ki? Tanıdığım hiç kimse. Sizin işiniz filmin çekilmesini sağlamak" diye devam etti.

Sydney Sweeney'den oyunculuk yapamayacağını söyleyen yapımcıya yanıt - 4

"BAŞKA BİR KADINA SALDIRMAYI TERCİH ETMESİ NE KADAR ÜZÜCÜ"

Bu eleştirilere temsilcisi aracılığıyla Variety'ye yaptığı açıklamayla yanıt veren Sydney Sweeney ise "Uzmanlığını ve deneyimini paylaşacak konumda olan bir kadının bunun yerine başka bir kadına saldırmayı tercih etmesi ne kadar üzücü" dedi.

Sydney Sweeney'den oyunculuk yapamayacağını söyleyen yapımcıya yanıt - 5

"UTANÇ VERİCİ"

Genç oyuncu, sözlerine "Eğer sektörde geçirdiği onlarca yılda öğrendiği ve öğrencilerine öğretmeyi uygun gördüğü şey buysa, bu utanç verici. Bir kadın yapımcı meslektaşını haksız yere aşağılamak, Baum'un karakteri hakkında çok şey anlatıyor" diye devam etti.

Sydney Sweeney'den oyunculuk yapamayacağını söyleyen yapımcıya yanıt - 6

Baum'un ise TMZ'ye yorumlarından pişman olduğunu ve normalde bir oyuncu hakkında bu şekilde olumsuz konuşmadığını söylediği bildirildi.

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