Sydney Sweeney'den oyunculuk yapamayacağını söyleyen yapımcıya yanıt

"BU KIZ NEDEN BU KADAR REVAÇTA?"

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yardımcı profesör olan Baum, sözlerine; "Sınıfıma dedim ki, 'Bu kızı bana açıklayın. Güzel değil, rol yapamıyor. Neden bu kadar revaçta?' Kimsenin bir cevabı yoktu. Ama sonra şu soru soruldu: 'Peki filminizi onun olması koşuluyla çektirebilseydiniz bunu yapar mıydınız?' Bu cevaplaması çok zor bir soru çünkü hepimiz filmin çekilmesini istiyoruz ve kim yeşil ışıktan kaçar ki? Tanıdığım hiç kimse. Sizin işiniz filmin çekilmesini sağlamak" diye devam etti.