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Sylvester Stallone ve eşi Jennifer Flavin 'köpek kavgası' yüzünden boşanıyor

Haberler - ntv.com.tr | 25.08.2022 - 08:20 - Son Güncelleme : 25.08.2022 - 08:28

Hollywood'un ünlü çiftlerinden Sylvester Stallone ve eşi Jennifer Flavin boşanma kararı aldı. Stallone'nin yeni köpek almak istemesi üzerine kavga eden çiftin bu sebeple ayrıldığı iddia ediliyor.

Sylvester Stallone ve eşi Jennifer Flavin 'köpek kavgası' yüzünden boşanıyor - 1

’un ikonik oyuncularından Sylvester Stallone ve eşi Jennifer Flavin boşanma kararı aldı.

Sylvester Stallone ve eşi Jennifer Flavin 'köpek kavgası' yüzünden boşanıyor - 2

25 senedir birlikte olan çiftin boşanma haberi büyük yankı uyandırdı. Çiftin bir tartışma yüzünden bu kararı aldığı ortaya atıldı.

Sylvester Stallone ve eşi Jennifer Flavin 'köpek kavgası' yüzünden boşanıyor - 3

STALLONE KÖPEK ALMAK İSTEDİ

TMZ’ye göre 76 yaşındaki oyuncu Rottweiler cinsi bir köpek satın almak istedi. Evi ve ailesini korumak için yeni bir köpek almak isteyen Stallone’nin fikrine eşi Jennifer karşı çıktı.

Sylvester Stallone ve eşi Jennifer Flavin 'köpek kavgası' yüzünden boşanıyor - 4

CİDDİ BİR TARTIŞMAYA GİRDİLER

Çiftin ‘ilişkide bazı ciddi meseleleri de su yüzüne çıkaran ciddi bir tartışmaya’ girdiği belirtildi. Tartışma sonrasında köpek alma kararından vazgeçmeyen Stallone, Dwight adında bir köpek sahibi oldu.

Sylvester Stallone ve eşi Jennifer Flavin 'köpek kavgası' yüzünden boşanıyor - 5

BOŞANMA KARARINDAN HABERİ YOKTU

Şu sıralar Oklahoma’da sette olan oyuncunun, eşi Jennifer’ın boşanma kararından haberi olmadığı ve öğrendiğinde de ‘şok geçirdiği’ belirtildi.

Sylvester Stallone ve eşi Jennifer Flavin 'köpek kavgası' yüzünden boşanıyor - 6

EŞİNİN DÖVMESİNİ KAPATTIRDI

Öte yandan, oyuncunun eşi Jennifer için yaptırdığı dövmenin üzerini yeni köpeğinin resmiyle kapattırdığı biliniyor.

Sylvester Stallone ve eşi Jennifer Flavin 'köpek kavgası' yüzünden boşanıyor - 7

Boşanmak için mahkemeye talepte bulunan Flavin, oyuncunun ortak paralarını uygunsuz bir şekilde harcadığını belirtti. Oyuncu bu iddiaları reddetti.

Sylvester Stallone ve eşi Jennifer Flavin 'köpek kavgası' yüzünden boşanıyor - 8

1997 yılında evlenen çiftin Scarlet, Sistine ve Sophia adında üç kızı var.

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