Sylvester Stallone ve eşi Jennifer Flavin 'köpek kavgası' yüzünden boşanıyor

Haberler - ntv.com.tr | 25.08.2022 - 08:20 - Son Güncelleme : 25.08.2022 - 08:28
Hollywood’un ikonik oyuncularından Sylvester Stallone ve eşi Jennifer Flavin boşanma kararı aldı.
25 senedir birlikte olan çiftin boşanma haberi büyük yankı uyandırdı. Çiftin bir tartışma yüzünden bu kararı aldığı ortaya atıldı.
TMZ’ye göre 76 yaşındaki oyuncu Rottweiler cinsi bir köpek satın almak istedi. Evi ve ailesini korumak için yeni bir köpek almak isteyen Stallone’nin fikrine eşi Jennifer karşı çıktı.
Çiftin ‘ilişkide bazı ciddi meseleleri de su yüzüne çıkaran ciddi bir tartışmaya’ girdiği belirtildi. Tartışma sonrasında köpek alma kararından vazgeçmeyen Stallone, Dwight adında bir köpek sahibi oldu.
Şu sıralar Oklahoma’da sette olan oyuncunun, eşi Jennifer’ın boşanma kararından haberi olmadığı ve öğrendiğinde de ‘şok geçirdiği’ belirtildi.
Öte yandan, oyuncunun eşi Jennifer için yaptırdığı dövmenin üzerini yeni köpeğinin resmiyle kapattırdığı biliniyor.
Boşanmak için mahkemeye talepte bulunan Flavin, oyuncunun ortak paralarını uygunsuz bir şekilde harcadığını belirtti. Oyuncu bu iddiaları reddetti.
1997 yılında evlenen çiftin Scarlet, Sistine ve Sophia adında üç kızı var.