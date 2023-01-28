Takipçisinin sözleri Hazal Kaya'yı kızdırdı: Ne olur yeter ya!

Hazal Kaya, kendisine gelen "Sen kimsin acaba? Sanırsın Elizabeth Taylor" eleştirisine sessiz kalamadı. Ünlü oyuncu, sosyal medyadan takipçisiyle adeta kavga etti. Takipçisine 'beybi sakin' diyen Hazal Kaya kendisi patladı...

Takipçisinin sözleri Hazal Kaya'yı kızdırdı: Ne olur yeter ya! - 1

Dijital platformlarda yayınlanan projelere ağırlık veren Hazal Kaya, Türk dizilerini izlemediğini söyleyince tepki çekti.

Takipçisinin sözleri Hazal Kaya'yı kızdırdı: Ne olur yeter ya! - 2

Oyuncu, Star Tv ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında sunucu Ceyda Düvenci'nin, "İzlediğin Türk dizisi var mı?" sorusuna, "Türk dizisi? Yok. Selahattin Paşalı için Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisine baktım" yanıtını verdi.

Takipçisinin sözleri Hazal Kaya'yı kızdırdı: Ne olur yeter ya! - 3

Kaya'nın bu cevabı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi.

Takipçisinin sözleri Hazal Kaya'yı kızdırdı: Ne olur yeter ya! - 4

"SEN KİMSİN ACABA?..."

Kaya'ya tepki gösteren bir Twitter kullanıcısı, "Sen kimsin acaba? Küçümsediğin şeyin parçası olarak bu millet sana para kazandırıyor! Bıktık artık bu nankörlerden.

Takipçisinin sözleri Hazal Kaya'yı kızdırdı: Ne olur yeter ya! - 5

"HAZAL KAYA SANIRSIN ELIZABETH TAYLOR"

-Nereden geldiğini nereden para kazandığını unutup ülkesini küçümseyenlerden ve bunlara hala iş götürüp para kazandıran bizlerden! Hazal Kaya sanırsın Elizabeth Taylor" dedi.

Takipçisinin sözleri Hazal Kaya'yı kızdırdı: Ne olur yeter ya! - 6

"BEYBİ SAKİN"

Bu tweet'i gören Kaya ise cevapsız kalamayarak "Beybi sakin, 3 saate yakın dizi izlemek benim için çok zor sadece... Yerli dizi yersiz uzun" ifadelerini kullandı.

Takipçisinin sözleri Hazal Kaya'yı kızdırdı: Ne olur yeter ya! - 7

HAZAL KAYA'DAN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Oyuncu Hazal Kaya, sonrasında şu açıklamaları yaptı: "Yıllarca 'dizi oyuncusu' diye küçümsendiğimize dair açıklamalar yapıp bugün ulusal kanalda yayınlanan dizileri küçümsüyor olabilir miyim?

Takipçisinin sözleri Hazal Kaya'yı kızdırdı: Ne olur yeter ya! - 8

"GİDİN STRESİNİZİ BAŞKA YERDE ATIN"

Her hafta üç saat yayınlanan dizide oynamak da çalışmak da izlemek de zor. Zor yahu! Rica ediyorum gidin stresinizi başka yerde atın.

Takipçisinin sözleri Hazal Kaya'yı kızdırdı: Ne olur yeter ya! - 9

"N'OLUR YETER YA!"

Ağzımdan çıkan her kelimeyi her tepkiyi kontrol etmek zorunda değilim, siz beni stres topu zannettiğiniz için de her an endişeyle ifade etmek istemiyorum kendimi. Nolur yeter ya!

Takipçisinin sözleri Hazal Kaya'yı kızdırdı: Ne olur yeter ya! - 10

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