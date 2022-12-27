Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu geçen yaz masasına oturmuş, bir yıl sonra da kızları Zeynep’i kucağına almıştı.
Oyuncu çiftten Ece Çeşmioğlu, kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi. Çeşmioğlu'nun fotoğrafı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Gözlerden uzak bir yaşam süren Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, yaz tatilindeki keyifli anlarını yayınlamıştı.
Minik kızıyla havuz başında poz veren yakışıklı oyuncu, siyah beyaz olarak yayınladığı kareye "Zeyno'm" notunu düşmüştü.
31 yaşındaki Ece Çeşmioğlu ise bebeğiyle verdiği poza kalp çizerek, Nil Karaibrahimgil'in 'Resmen Aşığım' adlı şarkısını eklemişti.
Öte yandan baba olduktan sonra objektif karşısına geçen Taner Ölmez "Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım. Zeynep 3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi" açıklamasını yapmıştı.