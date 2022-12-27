Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi

Meslektaşı Taner Ölmez ile geçtiğimiz yıl haziran ayında nikah masasına oturan oyuncu Ece Çeşmioğlu, yaklaşık beş ay önce kızını dünyaya getirmiş ve ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü isim, kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez paylaştı.

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi - 1

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu geçen yaz masasına oturmuş, bir yıl sonra da kızları Zeynep’i kucağına almıştı.

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi - 2

İŞTE ZEYNEP BEBEK

Oyuncu çiftten Ece Çeşmioğlu, kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi. Çeşmioğlu'nun fotoğrafı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi - 3

HAVUZ BAŞINDA POZ VERDİ

Gözlerden uzak bir yaşam süren Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, yaz tatilindeki keyifli anlarını yayınlamıştı.

Minik kızıyla havuz başında poz veren yakışıklı oyuncu, siyah beyaz olarak yayınladığı kareye "Zeyno'm" notunu düşmüştü.

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi - 4

31 yaşındaki Ece Çeşmioğlu ise bebeğiyle verdiği poza kalp çizerek, Nil Karaibrahimgil'in 'Resmen Aşığım' adlı şarkısını eklemişti.

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi - 5

"AŞIRI MUTLUYUM"

Öte yandan baba olduktan sonra objektif karşısına geçen Taner Ölmez "Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım. Zeynep 3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi" açıklamasını yapmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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