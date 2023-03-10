Tarkan: Acısı dün gibi içimde yaşananların

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ili yıkıcı şekilde etkiledi, 46 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.
Ünlü şarkıcı Tarkan, yaşanan deprem felaketlerinin ardından paylaşımda bulundu. Sosyal medyaya geri dönen Tarkan, yeni fotoğrafını yayınladı.
Tarkan, duygularını gönderisine not düştüğü, "Budur ruh halim bir süredir... Acısı dün gibi içimde yaşananların, yaşatılanların... Unutmayalım..." sözleriyle ifade etti.
'Megastar', ayrıca takipçilerine, "Ben de sizleri özledim ama..." diyerek seslendi.
Tarkan, geçtiğimiz haftalarda depremzedeler için Haluk Levent'in kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'ne 1 milyon TL bağışlamıştı.
Şarkıcı, daha önce Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "AFAD da bizim AHBAP da" diyen Levent'e "Yanındayım" demişti.
Organize ettiği yardımları ve topladığı bağışları sosyal medya hesabında paylaşan YouTube programcısı Oğuzhan Uğur da Tarkan ile ilgili paylaşım yapmış, “Duyulmasını istese kendi söylerdi büyük ihtimalle, belki bunu yazdım diye kızacak ama… Tarkan’ın adını duyurmadan yaptığı büyük yardımlardan haberimiz oldu. Siz de bilin isterim” demişti.