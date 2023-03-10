Tarkan: Acısı dün gibi içimde yaşananların

Organize ettiği yardımları ve topladığı bağışları sosyal medya hesabında paylaşan YouTube programcısı Oğuzhan Uğur da Tarkan ile ilgili paylaşım yapmış, “Duyulmasını istese kendi söylerdi büyük ihtimalle, belki bunu yazdım diye kızacak ama… Tarkan’ın adını duyurmadan yaptığı büyük yardımlardan haberimiz oldu. Siz de bilin isterim” demişti.