Tarkan ailesiyle yeni pozlarını paylaştı

Megastar Tarkan, eşi Pınar Dilek ve kızı Liya Tevetoğlu ile soğuk havanın tadını çıkardı. Şarkıcı, yılbaşı ışıklarının altında ailesiyle poz verdi.

Tarkan ailesiyle yeni pozlarını paylaştı - 1

Megastar Tarkan'ın 'Geççek'in ardından 'Son Durak' şarkısıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Tarkan, ailesiyle çekildiği yeni kareleri paylaştı.

Tarkan ailesiyle yeni pozlarını paylaştı - 2

Eşi Pınar Dilek ve kızı Liya Tevetoğlu ile akşam saati gezmeye çıkan şarkıcı, yılbaşı ışıklarıyla bezenen şehirden kareler paylaştı.

Tarkan ailesiyle yeni pozlarını paylaştı - 3

Megastar karelerin altına "Geçen günlerden" notunu düştü. 

Tarkan ailesiyle yeni pozlarını paylaştı - 4

Ünlü şarkıcı kızıyla sık sık paylaşım yapsa da yüzünü göstermemeyi tercih ediyor.

Tarkan ailesiyle yeni pozlarını paylaştı - 5

Şarkıcı tek başına çekildiği selfie pozunu da paylaşmayı ihmal etmedi.

N-LIFE HABERLERİ

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