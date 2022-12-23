Tarkan ailesiyle yeni pozlarını paylaştı

Megastar Tarkan'ın 'Geççek'in ardından 'Son Durak' şarkısıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Tarkan, ailesiyle çekildiği yeni kareleri paylaştı.
Eşi Pınar Dilek ve kızı Liya Tevetoğlu ile akşam saati gezmeye çıkan şarkıcı, yılbaşı ışıklarıyla bezenen şehirden kareler paylaştı.
Megastar karelerin altına "Geçen günlerden" notunu düştü.
Ünlü şarkıcı kızıyla sık sık paylaşım yapsa da yüzünü göstermemeyi tercih ediyor.
Şarkıcı tek başına çekildiği selfie pozunu da paylaşmayı ihmal etmedi.