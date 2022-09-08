Tarkan İzmir konseri nerede yapılacak? İptal edildi mi? Nasıl gidilir? Ücretli mi?

Haberler | 08.09.2022 - 13:39
Tarkan'ın, 9 Eylül'de İzmir'in Kurtuluş günü etkinliklerinde vereceği konser için Cumhuriyet Meydanı'nda sahne kuruluyordu.
Bölgede rüzgar etkiliydi. Prodüksiyon ekibinin alanda kurduğu platform büyük bir gürültüyle çöktü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Hafif yaralanan bir kişi tedaviye alındı.
Çökmenin konser sırasında yaşanmaması faciayı önledi. Yıkım sırasında sahnenin sağ ve solunda bulunan çelik bölmeler eğildi. Ortadaki direk yıkıldı. Günün aydınlanmasıyla sahnenin kaldırılması için çalışma başladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Can kaybı ve yaralanma olmamasıyla teselli buluyoruz." dedi.
Tarkan'dan da olayla ilgili bir açıklama geldi.
Açıklamada "Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti" dedi.
Konserin yeni yeri Gündoğdu Meydanı oldu. Gündoğdu Meydanı'nda kurulan sahnede kurtuluş günü canlandırılacaktı. Tarkan konseri de aynı alanda gerçekleştirilecek.
Gündoğdu Meydanı İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Alsancak semtinde yer alan bir meydandır. 1999 Senesinde 1.Kordon’da İzmir Büyük Şehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen deniz doldurma çalışması sayesinde Gündoğdu Meydanı İzmir’e kazandırılmıştır.
Gündoğdu Meydanı 1.Kordon’un Atatürk Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Kordonun bölünme noktası olan bu meydanın bir ucu Ali Çetinkaya’ya, bir ucu Cumhuriyet Meydanı’na, diğer ucu ise limana çıkar.
Gündoğdu Meydanı'na ulaşmak için yapmanız gereken Alsancak semtine gitmektir. Gündoğdu Meydanı Alsancak’ın her yerine yürüme mesafesindedir.