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Tarkan İzmir konseri nerede yapılacak? İptal edildi mi? Nasıl gidilir? Ücretli mi?

Haberler | 08.09.2022 - 13:39

Tarkan'ın yarın İzmir'in kurtuluş yıldönümü kutlamalarında vereceği konser için kurulan sahne platformu çöktü. Çökmenin konser sırasında yaşanmaması faciayı önledi. 9 Eylül'de yapılacak konser yeri ise değişti. Alınan bu kararın ardından ise konsere gitmek isteyen birçok hayranı, 'Tarkan konseri nerede, iptal edildi mi?' şeklinde sorgulama yapmaya başladı. İşte Tarkan'ın İzmir konseriyle ilgili bilmeniz gereken tüm bilgiler...

Tarkan İzmir konseri nerede yapılacak? İptal edildi mi? Nasıl gidilir? Ücretli mi? - 1

'de Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak sahnede konser verecek ve onbinlerce kişi izleyecekti. Cumhuriyet Meydanı'nda için kurulan sahne çöktü.

Tarkan İzmir konseri nerede yapılacak? İptal edildi mi? Nasıl gidilir? Ücretli mi? - 2

Tarkan'ın, 9 Eylül'de İzmir'in Kurtuluş günü etkinliklerinde vereceği konser için Cumhuriyet Meydanı'nda sahne kuruluyordu.

Tarkan İzmir konseri nerede yapılacak? İptal edildi mi? Nasıl gidilir? Ücretli mi? - 3

Bölgede rüzgar etkiliydi. Prodüksiyon ekibinin alanda kurduğu platform büyük bir gürültüyle çöktü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Hafif yaralanan bir kişi tedaviye alındı.

Tarkan İzmir konseri nerede yapılacak? İptal edildi mi? Nasıl gidilir? Ücretli mi? - 4

Çökmenin konser sırasında yaşanmaması faciayı önledi. Yıkım sırasında sahnenin sağ ve solunda bulunan çelik bölmeler eğildi. Ortadaki direk yıkıldı. Günün aydınlanmasıyla sahnenin kaldırılması için çalışma başladı.

Tarkan İzmir konseri nerede yapılacak? İptal edildi mi? Nasıl gidilir? Ücretli mi? - 5

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Can kaybı ve yaralanma olmamasıyla teselli buluyoruz." dedi.

Tarkan'dan da olayla ilgili bir açıklama geldi.

Açıklamada "Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti" dedi.

Tarkan İzmir konseri nerede yapılacak? İptal edildi mi? Nasıl gidilir? Ücretli mi? - 6

TARKAN İZMİR KONSERİ NEREDE OLACAK?

Konserin yeni yeri Gündoğdu Meydanı oldu. Gündoğdu Meydanı'nda kurulan sahnede kurtuluş günü canlandırılacaktı. Tarkan konseri de aynı alanda gerçekleştirilecek.

Tarkan İzmir konseri nerede yapılacak? İptal edildi mi? Nasıl gidilir? Ücretli mi? - 7

GÜNDOĞDU MEYDANI KONSER ALANI NEREDE? NASIL GİDİLİR?

Gündoğdu Meydanı İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Alsancak semtinde yer alan bir meydandır. 1999 Senesinde 1.Kordon’da İzmir Büyük Şehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen deniz doldurma çalışması sayesinde Gündoğdu Meydanı İzmir’e kazandırılmıştır.

Tarkan İzmir konseri nerede yapılacak? İptal edildi mi? Nasıl gidilir? Ücretli mi? - 8

Gündoğdu Meydanı 1.Kordon’un Atatürk Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Kordonun bölünme noktası olan bu meydanın bir ucu Ali Çetinkaya’ya, bir ucu Cumhuriyet Meydanı’na, diğer ucu ise limana çıkar.

Gündoğdu Meydanı'na ulaşmak için  yapmanız gereken Alsancak semtine gitmektir. Gündoğdu Meydanı Alsancak’ın her yerine yürüme mesafesindedir.

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