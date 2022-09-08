Tarkan İzmir konseri nerede yapılacak? İptal edildi mi? Nasıl gidilir? Ücretli mi?

Gündoğdu Meydanı 1.Kordon’un Atatürk Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Kordonun bölünme noktası olan bu meydanın bir ucu Ali Çetinkaya’ya, bir ucu Cumhuriyet Meydanı’na, diğer ucu ise limana çıkar.

Gündoğdu Meydanı'na ulaşmak için yapmanız gereken Alsancak semtine gitmektir. Gündoğdu Meydanı Alsancak’ın her yerine yürüme mesafesindedir.