Tarkan plajdan bildirdi: Güzellikler yakında, biraz daha sabır

Şu sıralar sahnelere dönmeye hazırlanan Tarkan, yoğun maraton öncesi soluğu tatilde aldı. Plajda güneşlenirken poz veren Megastar, sosyal medya paylaşımına, "Yoğun çalışmalara kısa bir ara vermek ve devam edecek olan o yoğun çalışmalara enerji depolamak için bir tatil şarttı artık. Güzellikler yakında. Biraz daha sabır" mesajını yazdı.