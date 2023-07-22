Tarkan plajdan bildirdi: Güzellikler yakında, biraz daha sabır

Tatile çıkan Tarkan, "Bir tatil şarttı artık. Güzellikler yakında. Biraz daha sabır" ifadesiyle yakında sahneye döneceğinin sinyalini verdi.

Tarkan plajdan bildirdi: Güzellikler yakında, biraz daha sabır - 1

Şu sıralar sahnelere dönmeye hazırlanan Tarkan, yoğun maraton öncesi soluğu tatilde aldı. Plajda güneşlenirken poz veren Megastar, sosyal medya paylaşımına, "Yoğun çalışmalara kısa bir ara vermek ve devam edecek olan o yoğun çalışmalara enerji depolamak için bir tatil şarttı artık. Güzellikler yakında. Biraz daha sabır" mesajını yazdı.

N-LIFE HABERLERİ

Tarkan plajdan bildirdi: Güzellikler yakında, biraz daha sabır - 2

Sosyal medyada sık sık eşi ve kızıyla fotoğraflarını paylaşan Tarkan, 6 Temmuz Dünya Öpücük Günü'nü sosyal medya hesabından kutlamıştı. Eşi Pınar Tevetoğlu'nu öptüğü pozunu yayınlanan ünlü isim, paylaşımına "Madem Dünya Öpücük Günü" notunu düşmüştü. Megastar ile eşinin pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

Tarkan plajdan bildirdi: Güzellikler yakında, biraz daha sabır - 3

50 yaşındaki şarkıcı, daha önce kendisi hakkında ortaya çıkan, "80 milyon TL'ye yat satın aldı" haberleri karşısında sessizliğini bozmuştu. Tarkan, kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialara esprili bir yanıt vermişti.

Tarkan plajdan bildirdi: Güzellikler yakında, biraz daha sabır - 4

Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımda, "Yat almadım, Kaz Dağları'nda villam yok. Hiç olmadı... Saçım da protez değil ama arada boyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Tarkan plajdan bildirdi: Güzellikler yakında, biraz daha sabır - 5

Tarkan, Pınar Tevetoğlu ile 29 Nisan 2016’da nikah masasına oturmuş, 2018 yılında da kızı Liya’yı kucağına almıştı.

Tarkan plajdan bildirdi: Güzellikler yakında, biraz daha sabır - 6

Ünlü şarkıcı sık sık fotoğrafını paylaşsa da kızının yüzünü şimdiye kadar hiç göstermedi.

Tarkan plajdan bildirdi: Güzellikler yakında, biraz daha sabır - 7
Tarkan plajdan bildirdi: Güzellikler yakında, biraz daha sabır - 8
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