Tarkan'dan Filenin Sultanları'na destek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda beşinci ve son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek, 5'te 5 yaptı.

"Filenin Sultanları", grupta dördüncü maçında önceki akşam Yunanistan'ı 3-0 yenerek grup liderliğini garantilemişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda 28 Ağustos'ta Belçika ile karşılaşacak.

Dün akşam Almanya'da oynanan maça Alman seyirciler kadar Türk seyircilerin de ilgisi büyüktü. O seyirciler arasında çok tanıdık bir isim de vardı.