Tarkan'dan Filenin Sultanları'na destek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası grup maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti ve 5'te 5 yaparak adını son 16 turuna yazdırdı. Filenin Sultanları'nın Almanya'daki galibiyet mücadelesini Megastar Tarkan da izledi.

Tarkan'dan Filenin Sultanları'na destek - 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda beşinci ve son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek, 5'te 5 yaptı.

"Filenin Sultanları", grupta dördüncü maçında önceki akşam Yunanistan'ı 3-0 yenerek grup liderliğini garantilemişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda 28 Ağustos'ta Belçika ile karşılaşacak.

Dün akşam Almanya'da oynanan maça Alman seyirciler kadar Türk seyircilerin de ilgisi büyüktü. O seyirciler arasında çok tanıdık bir isim de vardı. 

N-LIFE HABERLERİ

Tarkan'dan Filenin Sultanları'na destek - 2

Filenin Sultanları'nın mücadelesini Megastar Tarkan da salonda takip etti.

Tarkan'dan Filenin Sultanları'na destek - 3

Seyircilerin coşkusuna eşlik eden sanatçı, Filenin Sultanları için tezahürat etti.

Tarkan'dan Filenin Sultanları'na destek - 4

Megastar, maç anında çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı. 

Tarkan'dan Filenin Sultanları'na destek - 5

Seyircilerden büyük ilgi gören Tarkan, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

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