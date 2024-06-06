Taylor Swift'ten hamile olduğu iddia edilen Lady Gaga'ya destek

"Poker Face”, “Rain On Me” ve “Bad Romance” gibi hit parçalarla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın hamile olduğu iddia edildi. Şarkıcının, kız kardeşinin düğününde karnı şişkin bir halde görünmesi söylentilere yol açtı.



46 yaşındaki girişimci Michael Polansky ile uzun süredir birlikte olan şarkıcı, TikTok hesabından iddialarla ilgili açıklama yaptı. Grammy ödüllü şarkıcı "Hamile değilim yalnızca spor salonunda ağlıyorum" dedi.