Taylor Swift'ten hamile olduğu iddia edilen Lady Gaga'ya destek

ABD'li şarkıcı Taylor Swift, hamile olduğu iddia edilen Lady Gaga'ya destek oldu. Gaga'nın "Hamile değilim" açıklamasının ardından Swift "Size bir açıklama yapmak zorunda değil" dedi.

Taylor Swift'ten hamile olduğu iddia edilen Lady Gaga'ya destek - 1

"Poker Face”, “Rain On Me” ve “Bad Romance” gibi hit parçalarla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın hamile olduğu iddia edildi. Şarkıcının, kız kardeşinin düğününde karnı şişkin bir halde görünmesi söylentilere yol açtı.

46 yaşındaki girişimci Michael Polansky ile uzun süredir birlikte olan şarkıcı, TikTok hesabından iddialarla ilgili açıklama yaptı. Grammy ödüllü şarkıcı "Hamile değilim yalnızca spor salonunda ağlıyorum" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Taylor Swift'ten hamile olduğu iddia edilen Lady Gaga'ya destek - 2

Gaga'nın konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kalması ise bazı kesimlerin tepkisini çekti.

Şarkıcı Taylor Swift, "Bir kadının vücudu hakkında yorum yapmanın saldırgan ve sorgulanamaz bir durum olduğu konusunda hepimiz hemfikir miyiz?" dedi.

Taylor Swift'ten hamile olduğu iddia edilen Lady Gaga'ya destek - 3

Şarkıcı sözlerine "Ne Gaga'nın ne de bir başka kadının size bir açıklama yapma zorunluluğu yok" diye devam etti.

Taylor Swift'ten hamile olduğu iddia edilen Lady Gaga'ya destek - 4

Swift'in Gaga'ye destek vermesi sosyal medyada gündem oldu. Kimileri Swift'in yorumunu desteklerden kimileri "Gaga'nın Swift'in desteğine ihtiyacı yok" yorumunda bulundu.

Taylor Swift'ten hamile olduğu iddia edilen Lady Gaga'ya destek - 5

Gerçek adı Stefani Germanotta olan Lady Gaga, 2020 yılında InStyle dergisine verdiği röportajda çocuk sahibi olmak istediğini söylemişti.

Öte yandan, 6 Mayıs'ta gerçekleşen modanın en prestijli gecesi Met Gala, adeta ünlüler geçidine dönmüştü. Dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği yapan etkinliğe katılmayan Lady Gaga, sosyal medya hesabından Met Gala'ya katılsaydı giyeceği kostümü paylaştı.

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