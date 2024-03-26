Tecavüz, insan kaçakçılığı, saldırı.. Rapçi Diddy'nin evlerine baskın yapıldı
Dünyaca ünlü rapçi Sean "Diddy" Combs'ın iki ayrı şehirdeki evine eş zamanlı baskın yapıldı. Şarkıcı, insan kaçakçılığı, fuhuş, saldırı, cinsel taciz ve silah kaçakçılığı gibi suçlamalarla karşı karşıya.
"Last Night", "Coming Home", "Bad Bod for Life" gibi parçalarla tanınan ünlü rapçi Diddy'nin (Puff Daddy) başı dertte.
Birden fazla suçlamayla son dönemde adından söz ettiren rapçinin Miami ve Los Angeles'taki evlerine baskın yapıldı.