Tecavüz, insan kaçakçılığı, saldırı.. Rapçi Diddy'nin evlerine baskın yapıldı

SEVGİSİLİNDEN SUÇLAMA

Öte yandan asıl adı Casandra Ventura olan ünlü şarkıcı Cassie geçtiğimiz yıl kasım ayında Diddy hakkında şikayette bulunmuşt ve 2018'de onu terk etmeye çalıştıktan sonra tecavüze uğradığını öne sürmüştü.

Henüz 19 yaşındayken Sean Combs'un sahip olduğu müzik şirketiyle anlaşma imzalayan Cassie, dava dilekçesinde, "Sessizlik ve karanlıkta geçen yılların ardından nihayet hikayemi anlatmaya, kendi adıma ve ilişkilerinde şiddet ve istismara maruz kalan diğer kadınların yararına konuşmaya hazırım" ifadelerini kullandı.