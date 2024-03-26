Tecavüz, insan kaçakçılığı, saldırı.. Rapçi Diddy'nin evlerine baskın yapıldı

Dünyaca ünlü rapçi Sean "Diddy" Combs'ın iki ayrı şehirdeki evine eş zamanlı baskın yapıldı. Şarkıcı, insan kaçakçılığı, fuhuş, saldırı, cinsel taciz ve silah kaçakçılığı gibi suçlamalarla karşı karşıya.

Tecavüz, insan kaçakçılığı, saldırı.. Rapçi Diddy'nin evlerine baskın yapıldı - 1

"Last Night", "Coming Home", "Bad Bod for Life" gibi parçalarla tanınan ünlü rapçi Diddy'nin (Puff Daddy) başı dertte.

Birden fazla suçlamayla son dönemde adından söz ettiren rapçinin Miami ve Los Angeles'taki evlerine baskın yapıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Tecavüz, insan kaçakçılığı, saldırı.. Rapçi Diddy'nin evlerine baskın yapıldı - 2

EVLERDEN KANIT TOPLANDI

Hakkında cinsel taciz, tecavüz, seks ticareti, insan kaçakçılığı gibi suçlamalar bulunan rapçinin evinden birçok kanıt toplandı.

Birkaç kişinin baskın esnasında gözaltına alındığı bildirildi.

Tecavüz, insan kaçakçılığı, saldırı.. Rapçi Diddy'nin evlerine baskın yapıldı - 3

TMZ'nin haberine göre, tutuklanan isimlerden ikisi de rapçinin oğulları Justin ile King Combs.

İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) yaptığı açıklamada, "HSI Los Angeles, HSI Miami ve yerel kolluk kuvvetleri ortaklarımızın yardımıyla devam eden bir soruşturmanın parçası olarak kolluk kuvvetleri eylemleri gerçekleştirdiğini" söyledi.

Tecavüz, insan kaçakçılığı, saldırı.. Rapçi Diddy'nin evlerine baskın yapıldı - 4

SEVGİSİLİNDEN SUÇLAMA

Öte yandan asıl adı Casandra Ventura olan ünlü şarkıcı Cassie geçtiğimiz yıl kasım ayında Diddy hakkında şikayette bulunmuşt ve 2018'de onu terk etmeye çalıştıktan sonra tecavüze uğradığını öne sürmüştü.

Henüz 19 yaşındayken Sean Combs'un sahip olduğu müzik şirketiyle anlaşma imzalayan Cassie, dava dilekçesinde, "Sessizlik ve karanlıkta geçen yılların ardından nihayet hikayemi anlatmaya, kendi adıma ve ilişkilerinde şiddet ve istismara maruz kalan diğer kadınların yararına konuşmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Tecavüz, insan kaçakçılığı, saldırı.. Rapçi Diddy'nin evlerine baskın yapıldı - 5

BİRDEN FAZLA SUÇLAMA

Combs, eski bir erkek çalışanın geçen ay açtığı başka bir hukuk davasında cinsel saldırı ve tacizle suçlanmıştı ancak Combs, avukatı aracılığıyla bu iddiaları reddetti.

Rapçinin kendilerini taciz ettiğini öne süren birden fazla kadının açtığı davalar hala sürüyor. Rapçi hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

Tecavüz, insan kaçakçılığı, saldırı.. Rapçi Diddy'nin evlerine baskın yapıldı - 6

DIDDY KİMDİR?

1993 yılında Bad Boy müzik şirketini kuran Diddy, hip-hop türünün büyümesinde etkili oldu.

Kariyeri boyunca 14 adaylığın yanı sıra üç Grammy kazandı. Combs yapımcı olarak öne çıksa da girişimci olarak birçok başarıya imza attı.

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