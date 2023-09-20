Tecavüz suçundan ömür boyu hapse mahkum edilen Danny Masterson'a eşinden boşanma davası

Phillips'in yanı sıra, aralarında Ashton Kutcher ve Mila Kunis'in de bulunduğu Masterson'ın "That '70s Show" dizisindeki rol arkadaşlarından bazıları da cezasının hafifletilmesine yardımcı olmak amacıyla hakime kişisel mektuplar yazmıştı. Ashton Kutcher mektubunda "Danny benim üzerimde olumlu bir etkiden başka bir şey olmadı. O olağanüstü dürüst ve iyi niyetli bir insan” derken, eşi Mila Kunis de mektubunda Masterson'ın "harika bir arkadaş", "sırdaş" ve "olağanüstü bir ağabey figürü" olduğunu belirtmişti.