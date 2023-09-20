Tecavüz suçundan ömür boyu hapse mahkum edilen Danny Masterson'a eşinden boşanma davası

Tecavüz suçundan, en az 30 yıl hapiste kalmak koşuluyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan oyuncu Danny Masterson'a, eşi Bijou Phillips'dan boşanma davası geldi. Yargılanma sürecinde eşini hiç yalnız bırakmaya Phillips, 12 yıllık evliliğini bitiriyor.

Tecavüz suçundan ömür boyu hapse mahkum edilen Danny Masterson'a eşinden boşanma davası - 1

Rol aldığı "That '70s Show" dizisiyle ünlenen aktör Danny Masterson'ın uzun süredir devam eden taciz ve tecavüzle suçlandığı dava, önceki hafta sona erdi. 47 yaşındaki Masterson, en az 30 yıl hapiste kalmak koşuluyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Tecavüz suçundan ömür boyu hapse mahkum edilen Danny Masterson'a eşinden boşanma davası - 2

Günlerce manşetlerden düşmeyen dava ve sonrasında verilen ömür boy hapis cezası, gözlerin Masterson'ın 43 yaşındaki oyuncu eşi Bijou Phillips’e çevrilmesine neden oldu. Eski bir model olan ve Raising Hope dizisinde canlandırdığı rolle tanınan Bijou Phillips, artık bir tecavüz hükümlüsü olan eşine boşanma davası açtı. Phillips'in mahkemeye sunduğu boşanma gerekçesinin "şiddetli geçimsizlik" olduğu öğrenildi. Phillips, 9 yaşındaki kızlarının velayetinin de kendisine verilmesini talep etti.

Tecavüz suçundan ömür boyu hapse mahkum edilen Danny Masterson'a eşinden boşanma davası - 3

Phillips'in 12 yıllık eşinden boşanma başvurusu, Danny Masterson hakkında verilen ömür boyu hapis cezası hükmünün üzerinden henüz iki hafta bile geçmeden geldi.

Tecavüz suçundan ömür boyu hapse mahkum edilen Danny Masterson'a eşinden boşanma davası - 4

TMZ'ye konuşan Phillips'in avukatı Peter A. Lauzon, "Bayan Phillips bu talihsiz dönemde eşinden boşanmaya karar verdi. Şu an önceliği, kızı. Bu dönem, evlilik ve aile için düşünemeyeceğiniz kadar zor. Bay Masterson, Bayan Phillips'in hayatının bu en zor döneminde ona hep büyük destek. Bayan Phillips, Bay Masterson'ın kızlarına mükemmel bir baba olduğunun hakkını teslim ediyor" ifadesini kullandı.

Tecavüz suçundan ömür boyu hapse mahkum edilen Danny Masterson'a eşinden boşanma davası - 5

Phillips, eşi Masterson'ın yargılanma sürecinde hep yanında oldu. Hatta ömür boyu hapis cezasının açıklandığı son duruşmada da eşinin yanındaydı. Mahkemelere hep eşiyle el ele gelen ve onun suçsuzluğunu savunan Bijou Phillips, kararın açıklandığı duruşmadan çıktığında gözyaşları içinde fotoğraflanmıştı.

Tecavüz suçundan ömür boyu hapse mahkum edilen Danny Masterson'a eşinden boşanma davası - 6

Danny Masterson, 2003 yılında isimleri Jen B ve N Truot olarak açıklanan iki kadına tecavüz etmekten ve şiddet uygulamaktan suçlu bulundu. Masterson, her iki suç için de ayrı ayrı 15 yıl hapis cezası aldı. Ünlü aktöre benzer şekilde cinsel taciz ve tecavüz suçlaması yönelten üçüncü bir kadının açtığı dava ise daha önceden reddedilmişti.

Tecavüz suçundan ömür boyu hapse mahkum edilen Danny Masterson'a eşinden boşanma davası - 7

Bijou Phillips, eşinin ceza almasından önce davanın hakimine bir mektup yazarak onun karakterini savunmuş ve Danny Masterson’ı kızlarına "adanmış", "harika bir baba" olarak nitelendirmişti. Phillips, mektubunda Masterson'ı "hayat kurtaran bir koca" olarak tanımlamış, uyuşturucu karşıtı olduğu ve "birlikte çalıştığı genç oyuncuları bu tür ayartmalardan koruduğu" iddiasıyla övmüştü.

Tecavüz suçundan ömür boyu hapse mahkum edilen Danny Masterson'a eşinden boşanma davası - 8

Phillips'in yanı sıra, aralarında Ashton Kutcher ve Mila Kunis'in de bulunduğu Masterson'ın "That '70s Show" dizisindeki rol arkadaşlarından bazıları da cezasının hafifletilmesine yardımcı olmak amacıyla hakime kişisel mektuplar yazmıştı. Ashton Kutcher mektubunda "Danny benim üzerimde olumlu bir etkiden başka bir şey olmadı. O olağanüstü dürüst ve iyi niyetli bir insan” derken, eşi Mila Kunis de mektubunda Masterson'ın "harika bir arkadaş", "sırdaş" ve "olağanüstü bir ağabey figürü" olduğunu belirtmişti.

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