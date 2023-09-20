Tecavüz suçundan ömür boyu hapse mahkum edilen Danny Masterson'a eşinden boşanma davası
Tecavüz suçundan, en az 30 yıl hapiste kalmak koşuluyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan oyuncu Danny Masterson'a, eşi Bijou Phillips'dan boşanma davası geldi. Yargılanma sürecinde eşini hiç yalnız bırakmaya Phillips, 12 yıllık evliliğini bitiriyor.
Rol aldığı "That '70s Show" dizisiyle ünlenen aktör Danny Masterson'ın uzun süredir devam eden taciz ve tecavüzle suçlandığı dava, önceki hafta sona erdi. 47 yaşındaki Masterson, en az 30 yıl hapiste kalmak koşuluyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.