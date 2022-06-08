Teksaslı oyuncu Matthew McConaughey Beyaz Saray kürsüsünde silah reformu çağrısında bulundu

Haberler | 08.06.2022 - 11:11 - Son Güncelleme : 08.06.2022 - 11:33
Dallas Buyers Club, Magic Mike ve Yıldızlararası gibi yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Matthew McConaughey memleketi Teksas Uvalde’de yaşanan trajik olayla ilgili konuşma yapmak için Beyaz Saray kürsüsüne çıktı ve gözyaşlarını tutamadı.
MATTHEW MCCONAUGHEY'iN AĞLADIĞI ANLAR (TIKLA İZLE)
“Silah reformu’ çağrısında bulunan 52 yaşındaki oyuncu, Beyaz Saray’daki konuşmasına Robb Elementary Okulu'nda gerçekleşen trajik olayda hayatını kaybeden kurbanları anarak başladı.
24 Mayıs’ta gerçekleşen silahlı saldırının ardından Uvalde’de kurbanların aileleriyle haftalarca vakit geçiren ABD’li oyuncu, konuşması esnasında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını da gösterdi.
‘Silah reformu’nun acilen harekete geçirilmesi konusunda çağrıda bulunan oyuncu, silah satın alanların kimlik kontrolünün yapılması ve otomatik silah alanlara belirli bir yaş sınırlaması getirilmesi gerektiği konusunda ifadeler kullandı.
Kendisinin de silah sahibi olduğunu belirten oyuncu, Kongre’nin gerekli adımları atması gerektiğini dile getirdi. McConaughey, “Çocuklarımıza örnek olun. Onlara ‘Bu insanları iyice dinle ve izle. Onlar Amerika’nın inanılmaz liderleri ve umarım büyüyünce onlar gibi biri olursun’ dememiz için bir sebep sunun” diyerek liderlere seslendi.
McConaughey’in eşi Camila Alves, eşini dinlediği esnada silahlı okul saldırısında hayatını kaybeden bir çocuğun ayakkabılarını kucağını tuttu.
Saldırı sonrasında bu ayakkabıların ölen bir kız çocuğunu tespit etmek için kullanıldığı biliniyor. Ayakkabıların birinde el ile çizilmiş kalp sembolu bulunuyor.
Teksaslı oyuncu ve eşi Camila Alves, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarından yardım fonu başlattıklarını duyurmuştu. Paylaşımda, “Matthew ve Camila McConaughey son birkaç gündür silahlı saldırının gerçekleştiği Uvalde’deler” ifadeleri kullanıldı. Tüm kentin yas halinde olduğunu ve ailelerin birbirine destek verdiğini belirten paylaşımda, toplumun acısının hala çok taze olduğu paylaşıldı.
Uvalde’deki ailelere destek olmak isteyen çift, ‘just keep livin Foundation’s Uvalde Relief Fund’ adında bir yardım fonu başlattıklarını duyurdu.
Uvalde’de büyüyen McConaughey, hayatını kaybeden aileleri ziyaret etmişti. Çocuklarını da yanında getiren 52 yaşındaki oyuncu konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, “Herkesin de bildiği gibi, doğduğum yer olan Uvalde, Teksas'ta yine büyük bir silahlı saldırı gerçekleşti. Bir kere daha, bize verilen özgürlüklerin doğru kullanılmadığı trajik bir şekilde kanıtlandı. Her Amerikalının aynaya uzun ve derin bir şekilde bakıp ‘Gerçekten neye değer veriyoruz? Problemi nasıl çözüyoruz? Bugün daha sağlıklı, güvenli bir ülkeye sahip olmak için ne tür küçük fedakarlıklarda bulunmalıyız?’ diye sorması gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.