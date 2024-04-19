Tescilli güzel Aslıhan Karalar mezun oldu

Best Model Of Turkey 2017 birincisi Aslıhan Karalar üniversiteden mezun oldu.

Tescilli güzel Aslıhan Karalar mezun oldu - 1

Best Model of the World 2017 yarışmasının birincisi olan Aslıhan Karalar üniversiteden mezun oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Tescilli güzel Aslıhan Karalar mezun oldu - 2

Karalar İngiltere'nin başkenti Londra'daki Essex Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamladı.

Tescilli güzel Aslıhan Karalar mezun oldu - 3

Mezuniyet töreninde ailesi de Karalar'ı yalnız bırakmadı.

Tescilli güzel Aslıhan Karalar mezun oldu - 4

Karalar, 30. Best Model of the World 2017 yarışmasının birincisi olmuştu. Erkeklerde ise Janulca Rajapaksha birinci oldu.

Tescilli güzel Aslıhan Karalar mezun oldu - 5
Tescilli güzel Aslıhan Karalar mezun oldu - 6
DAHA FAZLA GÖSTER