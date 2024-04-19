Tescilli güzel Aslıhan Karalar mezun oldu
Best Model Of Turkey 2017 birincisi Aslıhan Karalar üniversiteden mezun oldu.
Best Model of the World 2017 yarışmasının birincisi olan Aslıhan Karalar üniversiteden mezun oldu.
Best Model of the World 2017 yarışmasının birincisi olan Aslıhan Karalar üniversiteden mezun oldu.
Karalar İngiltere'nin başkenti Londra'daki Essex Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamladı.
Mezuniyet töreninde ailesi de Karalar'ı yalnız bırakmadı.
Karalar, 30. Best Model of the World 2017 yarışmasının birincisi olmuştu. Erkeklerde ise Janulca Rajapaksha birinci oldu.