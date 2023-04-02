The Big Bang Theory'nin yıldızı Kaley Cuoco anne oldu

The Big Bang Theory dizisinin yıldızı Kaley Cuoco, anne oldu. 37 yaşındaki oyuncu, Ozark dizisi aktörü olan sevgilisi Tom Pelphery (40) ile ilk çocuğunu kucağına aldı. Çift, kızlarına Matilda Carmine Richie Pelphrey adını verdi.
İlk kez anne olan Amerikalı oyuncu, sosyal medya paylaşımında, kızı Matilda'yı 30 Mart'ta dünyaya getirdiğini duyurdu.
Pek çok meslektaşının aksine bebeğinin yüzünü saklama gereği duymayan ünlü oyuncu, kızının fotoğrafını, "Hayatımızın yeni ışığı! Bu küçük mucize için çok sevinçli ve minnettarız" mesajıyla paylaştı.
Cuoco ayrıca, "Son birkaç günde bize çok yardımcı olan doktorlara, hemşirelere, ailemize ve arkadaşlarımıza teşekkür ederim. İnanılmayacak kadar mutluyuz" ifadesini kullandı.
Kaley Cuoco, hamile olduğunu ekim ayında "Bebek Pelphrey 2023'te geliyor" diyerek duyurmuştu.
Entertainment Tonight'a konuşan ünlü oyuncu, ebeveynlikle teknikleriyle ilgili hiç kitap okumadığını söyleyerek, "Hiç planım yok ve ne tür bir anne olacağıma dair hiç okumadım. Hiçbir zaman hazırlanan biri olmamışımdır. Harika olacak, sürece inanıyorum" demişti.
Annesinin büyükanne olma ihtimali konusunda özellikle heyecanlı olduğunu ifade eden Cuoco, "Annem harika biridir. 20 yıldır torun bekliyor. Çok heyecanlı" demişti.
Oyuncu çift Kaley Cuoco ve Tom Pelphery, Nisan 2022'de ajansları tarafından düzenlenen bir galada tanıştı. Bir ay sonra ilişkilerini Instagram'da ilan ettiler.