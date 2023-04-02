The Big Bang Theory'nin yıldızı Kaley Cuoco anne oldu

Pek çok meslektaşının aksine bebeğinin yüzünü saklama gereği duymayan ünlü oyuncu, kızının fotoğrafını, "Hayatımızın yeni ışığı! Bu küçük mucize için çok sevinçli ve minnettarız" mesajıyla paylaştı.

Cuoco ayrıca, "Son birkaç günde bize çok yardımcı olan doktorlara, hemşirelere, ailemize ve arkadaşlarımıza teşekkür ederim. İnanılmayacak kadar mutluyuz" ifadesini kullandı.