Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz'den yeni hamle

Dilan Çiçek Deniz (27), evlilik hazırlığı yaptığı İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson (37) ile sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.
Deniz'in son dönemdeki iş yoğunluğu yüzünden çok sık görüşememeleri çiftin arasını açtı. Deniz’in Burak Deniz’le oynadığı ‘Kal’ filmindeki sevişme sahnesi ise bardağı taşıran son damla olduğu ve bu durumun ikili arasında kriz çıkardığı iddia edildi.
Ayrılık sonrası Saevarsson’un da Deniz’le birlikte yaşadığı evden ayrıldığı öğrenildi. Yakın çevresinin sevgilileri barıştırmak için araya girmesine rağmen, Deniz’in geri adım atmadığı öne sürüldü.
Tüm bunların ardından ünlü oyuncu, son hamlesiyle gündem oldu. Deniz, hem nişanlısı Thor Saevarsson ile birlikte çekilen fotoğraflarını kaldırdı hem de sevgilisini takipten çıkardı.
Dilan Çiçek Deniz'i takip etmeye devam eden İzlandalı yönetmenin birlikte olan pozlarını kaldırmaması da dikkatlerden kaçmadı.