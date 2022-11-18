 Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz'den yeni hamle - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz'den yeni hamle

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen nişanlısı Thor Saevarsson ile ilişkisini noktaladı. Evlilik yolundaki çiftin ayrılığı sonrası ortaya birçok iddia atıldı. Kıskançlık ile ayrıldıkları öne sürülen ikiliden Deniz, biten ilişkisi sonrası sosyal medya hamlesiyle adından söz ettirdi.

Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz'den yeni hamle - 1

Dilan Çiçek Deniz (27), evlilik hazırlığı yaptığı İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson (37) ile sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.

Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz'den yeni hamle - 2

Deniz'in son dönemdeki iş yoğunluğu yüzünden çok sık görüşememeleri çiftin arasını açtı. Deniz’in Burak Deniz’le oynadığı ‘Kal’ filmindeki sevişme sahnesi ise bardağı taşıran son damla olduğu ve bu durumun ikili arasında kriz çıkardığı iddia edildi.

Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz'den yeni hamle - 3

Ayrılık sonrası Saevarsson’un da Deniz’le birlikte yaşadığı evden ayrıldığı öğrenildi. Yakın çevresinin sevgilileri barıştırmak için araya girmesine rağmen, Deniz’in geri adım atmadığı öne sürüldü.

Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz'den yeni hamle - 4

Tüm bunların ardından ünlü oyuncu, son hamlesiyle gündem oldu. Deniz, hem nişanlısı Thor Saevarsson ile birlikte çekilen fotoğraflarını kaldırdı hem de sevgilisini takipten çıkardı.

Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz'den yeni hamle - 5

Dilan Çiçek Deniz'i takip etmeye devam eden İzlandalı yönetmenin birlikte olan pozlarını kaldırmaması da dikkatlerden kaçmadı.

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