TikTok’un en çok takip edilen yıldızı Khaby Lame İtalya vatandaşlığı alamamasıyla gündemde

"20 YILDIR BEKLİYORUM"

Henüz bir yaşındayken ailesiyle birlikte Senegal'den İtalya'ya taşınan ve 21 yıldır İtalya’da yaşayan fenomen, verdiği röportajda vatandaşlık yasalarıyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Bunca yıldır İtalyan kültüründe yaşamış ve büyümüş olan birinin hala vatandaşlık hakkına sahip olmaması adil değil. 20 yıldır İtalyan olmak için bekliyorum.”