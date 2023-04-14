Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 insanını açıkladı

Dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden biri olan Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı. Listede dünya liderleri ve iş insanlarının yanı sıra eğlence sektöründen pek çok isim yer alıyor. İşte Time Dergisi'nin listesindeki ünlü isimler...

Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 insanını açıkladı - 1

Dünyanın en önemli dergilerinden Time Dergisi, 2023 yılının en etkili 100 kişisini duyurdu. Sanatçılar listesinde yer alan isimler şöyle:

KE HUY QUAN

Bu yıl ödül törenlerinden eli boş ayrılmayan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filminde başrolde yer alan Ke Huy Quan, bu yılın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyuncu, Oscar Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

N-LIFE HABERLERİ

Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 insanını açıkladı - 2

COLIN FARRELL

Robert Pattinson'ın Batman canlandırdığı "Batman" filminde Penguin karakterine hayat veren ve performansıya övgü toplayan oyuncu, ödüllü The Banshees of Inisherin filmindeki rolüyle Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterildi.

Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 insanını açıkladı - 3

AUSTIN BUTLER

Baz Luhrmann yönetmenliğindeki Elvis filminde rol alan Austin Butler, Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Oyuncu performansıyla büyük övgü topladı.

Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 insanını açıkladı - 4

SANATÇILAR

Sanatçılar kategorisindeki diğer isimler ise şöyle; Salma Hayek, Rian Johnson, Ali Wong, Neil Gaiman, Colin Farrell Michael B. Jordan, Drew Barrymore, Aubrey Plaza, Zoe Saldaña, Lea Michele, Jerrod Carmichael, Judy Blume, Simone Leigh, Wolfgang Tillmans, Suzan-Lori Parks, Shervin Hajipour, El Anatsu, Colleen Hoover ve Steve Lacy.

Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 insanını açıkladı - 5

İKONLAR

İkonlar listesinde yer alan isimler asında AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent yer aldı.

Ancak Haluk Levent, ABD'ye ödül almaya gitmeyeceğini açıkladı. Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçerik beni üzdü. Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil. Herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 insanını açıkladı - 6

White Lotus dizisinden Jennifer Coolidge, Bollywood yıldızı Shah Rukh Khan, The Last of Us dizisinden Pedro Pascal, İngilere hükümdarı Kral Charles ve yazar Salman Rushdie gibi isimler yer aldı.

Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 insanını açıkladı - 7

ÖNCÜLER

En etkili 100 insan listesinde öncüler başlığında Grammy ödüllü şarkıcı Doja Cat, tasarımcı Thom Browne, model Bella Hadid yer aldı.

Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 insanını açıkladı - 8

LİDERLER

Liderler listesinde ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi Olena Zelesnka, OpenAI'nın CEO'su Sam Altman  ve ABD Başkanı Joe Biden gibi isimler yer aldı.

Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 insanını açıkladı - 9

TİTANLAR

Time'ın en etkili 100 insan listesinde Titanlar başlığına ise Black Panther'daki rolü ile Oscar'a day gösterilen usta oyuncu Angela Bassett, Renaissance albümüyle birçok rekora imza atan Beyonce, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk gibi isimler var.

Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 insanını açıkladı - 10

YENİLİKÇİLER

Yenilikçiler listesinde oyuncu Natasha Lyonne, komedyen Jerrod Carmichael, tenis oyuncusu Iga Swiatek, Disney'in CEO'su Bob Iger yer aldı

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