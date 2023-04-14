Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 insanını açıkladı

Dünyanın en önemli dergilerinden Time Dergisi, 2023 yılının en etkili 100 kişisini duyurdu. Sanatçılar listesinde yer alan isimler şöyle:

KE HUY QUAN





Bu yıl ödül törenlerinden eli boş ayrılmayan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filminde başrolde yer alan Ke Huy Quan, bu yılın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyuncu, Oscar Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.