Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 insanını açıkladı

Dünyanın en önemli dergilerinden Time Dergisi, 2023 yılının en etkili 100 kişisini duyurdu. Sanatçılar listesinde yer alan isimler şöyle:
Bu yıl ödül törenlerinden eli boş ayrılmayan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filminde başrolde yer alan Ke Huy Quan, bu yılın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyuncu, Oscar Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.
Robert Pattinson'ın Batman canlandırdığı "Batman" filminde Penguin karakterine hayat veren ve performansıya övgü toplayan oyuncu, ödüllü The Banshees of Inisherin filmindeki rolüyle Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterildi.
Baz Luhrmann yönetmenliğindeki Elvis filminde rol alan Austin Butler, Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Oyuncu performansıyla büyük övgü topladı.
Sanatçılar kategorisindeki diğer isimler ise şöyle; Salma Hayek, Rian Johnson, Ali Wong, Neil Gaiman, Colin Farrell Michael B. Jordan, Drew Barrymore, Aubrey Plaza, Zoe Saldaña, Lea Michele, Jerrod Carmichael, Judy Blume, Simone Leigh, Wolfgang Tillmans, Suzan-Lori Parks, Shervin Hajipour, El Anatsu, Colleen Hoover ve Steve Lacy.
İkonlar listesinde yer alan isimler asında AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent yer aldı.
Ancak Haluk Levent, ABD'ye ödül almaya gitmeyeceğini açıkladı. Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçerik beni üzdü. Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil. Herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım" ifadelerini kullandı.
White Lotus dizisinden Jennifer Coolidge, Bollywood yıldızı Shah Rukh Khan, The Last of Us dizisinden Pedro Pascal, İngilere hükümdarı Kral Charles ve yazar Salman Rushdie gibi isimler yer aldı.
En etkili 100 insan listesinde öncüler başlığında Grammy ödüllü şarkıcı Doja Cat, tasarımcı Thom Browne, model Bella Hadid yer aldı.
Liderler listesinde ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi Olena Zelesnka, OpenAI'nın CEO'su Sam Altman ve ABD Başkanı Joe Biden gibi isimler yer aldı.
Time'ın en etkili 100 insan listesinde Titanlar başlığına ise Black Panther'daki rolü ile Oscar'a day gösterilen usta oyuncu Angela Bassett, Renaissance albümüyle birçok rekora imza atan Beyonce, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk gibi isimler var.
Yenilikçiler listesinde oyuncu Natasha Lyonne, komedyen Jerrod Carmichael, tenis oyuncusu Iga Swiatek, Disney'in CEO'su Bob Iger yer aldı