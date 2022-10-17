Tina Turner’ın Barbie bebeği yapıldı

Oyuncak şirketi Mattel, müzik serisinin bir parçası olarak bu defa 'Rock and Roll müziğin kraliçesi' Tina Turner’ı seçti. Grammy ödüllü şarkıcı, Barbie bebek olarak sevenlerinin karşısına çıktı.
Oyuncak bebek, Turner'ın Grammy ödüllü 'What's Love Got To Do With It' adlı hit şarkısından ilhamla yaratldı. Barbie, Turner'ın şarkının klibindeki kıyafetiyle; siyah mini bir elbise, kot ceket ve damla küpeler ile tasvir ediyor.
Oyuncak bebeğin en dikkat çekici kısmı ise ünlü şarkıcıyla bütünleşen hacimli saçları. Tasarımcı Bill Greening yaptığı açıklamada, “Saçları her açıdan görmek için çok sayıda ekran görüntüsü kullandık” dedi.
Tina Turner bebeği Mattel'in web sitesinde 55 dolara satılıyor. Resmi Barbie hesabından yapılan bir Instagram gönderisine göre, oyuncak bebek, şarkıcının "eşsiz kariyerini" kutlamak için tasarlandı.
Turner böylece, Afrikalı-Amerikalı iş kadını ve hayırsever Madam C.J. Walker, primatolog Jane Goodall ve aktris-transseksüel hakları aktivisti Laverne Cox gibi, Barbie'lerle onurlandırılan diğer kadınların arasına katıldı. Barbie ayrıca, daha önce David Bowie ve Gloria Estefan gibi isimlere serisinde yer vermişti.
Oyuncak bebek tasarımında ilham olan 'What’s Love Got to Do With It' adlı şarkı, 1984 yılında piyasaya çıktı. Turner'ın beşinci solo albümünde yer alan şarkı, 1985 Grammy'lerinde Turner'a üç ödül kazandırdı. Şarkı,2012'de Grammy Hall of Fame'e girdi. Yani kalıcı nitelikte veya tarihsel öneme sahip müzik kayıtlarının arasında yer aldı.
Sahneye ilk kez 1956 yılında çıkan 82 yaşındaki Turner, bugüne kadar yaptığı 10 stüdyo albümüyle 12 Grammy Ödülü kazandı.
Sahne performansları, saç stili ve güçlü sesiyle dikkatleri üzerine çeken Turner 200 milyondan fazla albüm satışıyla "Tüm zamanların en çok satan sanatçıları" arasında yer alıyor.
'What's Love Got to With It', 'Let's Stay Together', 'The Best', 'River Deep Mountain High', 'Nutbush City Limits', 'Steamy Windows' gibi şarkılarıyla müzik listelerinde zirvede yer aldı.
Gerçek adı Annie Mae Bullock olan Tina Turner hayatı boyunca iki kez evlendi. İlk evliliğini kendisini keşfeden gitarist Ike Turner ile 1962 yılında yapan sanatçı, 2013 Temmuz'unda müzik yapımcısı Erwin Bach ile dünya evine girdi ve ertesi sene İsviçre vatandaşı oldu.
2008 yılında sahneye çıkışının 50'nci yılını kutlayan sanatçının "Tina!: 50th Anniversary Tour" adlı turnesi tüm zamanların en çok gişe hasılatı yapan müzik turnelerinden biri olmuştu.
Müzik kariyerinin yanı sıra bazı filmlerde de oynayan Turner, 1985 yapımı bilim-kurgu aksiyon filmi 'Mad Max Beyond Thunderdome' ve 1993 yapımı 'Last Action Hero'da rol aldı.