Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk evlilik yolunda ilk adımı attı

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı - 1

Uzun süredir birliktelik yaşayan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı.

N-LIFE HABERLERİ

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı - 2

Tasarımcı Mayruk ile oyuncu Sarıtaş dün akşam ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlandı.

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı - 3

Ünlü çift sosyal medya hesaplarından geceye dair kareler paylaştı.

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı - 4

Mayruk, beyaz renkte dantel detayları olan bir takım giymeyi tercih etti.

İşte çiftin nişanından kareler...

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı - 5
Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı - 6
Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı - 7
Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı - 8
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