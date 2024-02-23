Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk evlilik yolunda ilk adımı attı
Uzun süredir birliktelik yaşayan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı.
Uzun süredir birliktelik yaşayan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı.
Tasarımcı Mayruk ile oyuncu Sarıtaş dün akşam ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlandı.
Ünlü çift sosyal medya hesaplarından geceye dair kareler paylaştı.
Mayruk, beyaz renkte dantel detayları olan bir takım giymeyi tercih etti.
İşte çiftin nişanından kareler...